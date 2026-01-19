Listas las finales de conferencia de la NFL y Djokovic llegó a 100 victorias: Esto y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si te perdiste de las últimas noticias del mundo del deporte, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo te traemos los últimos hitos y acontecimientos de tus deportes y deportistas favoritos. En la edición de este lunes 19 de enero, conoce cuáles son los cuatro equipos que disputarán las finales de conferencia de la NFL.

Djokovic, un histórico en el Abierto de Australia

Novak Djokovic alcanzó una cifra impresionante al superar la primera ronda del Abierto de Australia. Con este triunfo, el tenista serbio suma ya 100 victorias en el torneo, consolidándose como una figura histórica en el primer Grand Slam del año y reafirmando su dominio en estas canchas.

Arbeloa le pide apoyo a los fanáticos del Real Madrid

Álvaro Arbeloa ha hecho un llamado a los seguidores del Real Madrid. Consciente de que el equipo no atraviesa su mejor racha, el entrenador pidió a los fanáticos que no dejen de apoyarlos. Su objetivo es que el Santiago Bernabéu sea un motor que impulse a los jugadores en cada partido.

Solo quedan cuatro equipos vivos en la NFL

La temporada de la NFL entra en su etapa más emocionante con solo cuatro equipos en la pelea. Seattle se enfrentará a los Rams en casa, mientras que los Patriots tendrán que visitar a los Broncos. De estos dos encuentros saldrán los grandes protagonistas que disputarán el próximo Super Bowl.

