Rayos de Hermosillo fortalece su plantilla previo al arranque de la Liga Mexicana de Basquetbol

Hermosillo, Sonora.- Poco menos de un mes es lo que resta para que se ponga en marcha la edición 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol del Circuito de la Costa del Pacífico, donde los Rayos de Hermosillo se mantienen reforzando su plantilla, anunciando la llegada de sus refuerzos.

Este lunes 19 de enero, el club de la H en sus redes sociales le dio la bienvenida a Jorge Banegas, quien llega para aportar toda su experiencia y lectura de juego. El flamante refuerzo cubre la posición de guardia y entre sus principales virtudes se encuentra su habilidad para encestar tiros de tres.

Además, con una estatura de 1.92 metros, Jorge tiene un gran recorrido sobre la duela, pues ha jugado en las mejores ligas de México, Argentina y Ecuador. Ahora con Rayos intentará tomar un rol protagónico y convertirse en el hombre de confianza de Elián Villafañe.

Por otra parte, el pasado fin de semana, los de la capital de Sonora también anunciaron la llegada de dos refuerzos más: Eduardo Mendoza, quien juega en la posición de base, y que cuenta con experiencia en Cetys Mexicali y Soles de Mexicali. El otro nuevo jugador que se integrará al club de Rayos es Justin Winston, que se caracteriza por su capacidad para abrir la cancha gracias a su tiro de tres puntos y competir con fuerza en ambos lados.

La llegada de Justin Winston ilusiona al aficionado de Rayos, ya que el jugador ya sabe lo que es jugar en Cibacopa y militó un verano con los Brooklyn Nets en la G League, por lo que se espera que sea uno de los extranjeros que comande la parte ofensiva.

Mientras que el internacional Ty Toney igualmente ya fue anunciado como estelar del equipo de la H. Con 1.87 m, en la posición de base, el estadounidense aporta fuerza, liderazgo y capacidad anotadora. Aunque debutará en la Liga Mexicana de Basquetbol, cuenta con experiencia internacional, pasando por las ligas de Portugal y Ecuador.

En la semana, Rayos de Hermosillo seguirá anunciando a los jugadores con los que abrirá pretemporada y se concentrará para llegar en óptimas condiciones al arranque de la temporada 2026, mismo que comenzará el 14 de febrero, con el duelo Toros de Torreón frente a los Venados de Mazatlán. Mientras que el debut de los sonorenses será el 17 del mismo mes.

Desde la frontera hasta el Pacífico y hasta el corazón de México, todos jugamos el mismo juego. uD83CuDFC0uD83CuDDF2uD83CuDDFD#EstoEsBasquet pic.twitter.com/Jg03jMYBvj — Liga Mexicana de Basquetbol CHEVRON CIBACOPA (@cibacopamx) October 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui