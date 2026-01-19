Rumbo a Guadalajara, Jalisco 2026: Nadie afloja en la recta final del beisbol invernal

Ciudad de México.- La Serie del Caribe de Guadalajara, Jalisco, está cada vez más cerca y la lucha por asegurar un boleto a la llamada 'Pequeña Serie Mundial' está cada vez más cerrada, tanto en México como en República Dominicana y Puerto Rico.

En la Liga Arco Mexicana del Pacífico, los Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán afinan sus armas para la gran final, y en el beisbol puertorriqueño los Leones de Ponce se resisten a caer en el duelo por la corona; mientras que en la República Dominicana, las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este mantienen cerrada pelea por acompañar a Leones del Escogido.

Charros y Tomateros inician su guerra el miércoles

En la 'isla del encanto', los Leones de Ponce, con una ofensiva oportuna y un pitcheo combinado muy sólido, se impusieron a los Cangrejeros de Santurce por 7-0 y se mantuvieron con vida en la gran final, pactada a nueve juegos, en la que lograron su primer triunfo tras cuatro derrotas consecutivas.

El abridor de los felinos, Bryant Salgado, lanzó siete entradas sin permitir hits y ponchó a siete rivales. Le siguió Jalen Millier, quien trabajó el octavo episodio sin conceder libertades y, cuando parecía que el juego terminaría como un no-hitter, Johneshwy Fargas, con dos outs en la pizarra, conectó un sencillo ante el cerrador Andrew Marrero.

El sexto juego de la final de la Liga de Beisbol Profesional de Puerto Rico Roberto Clemente (Lbprc) se disputará este martes en el Estadio Hiram Bithorn. Para los Leones no hay mañana, mientras que los Cangrejeros están a una victoria de conquistar la corona.

En la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), las Águilas Cibaeñas vencieron el domingo 4-1 a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya y mantuvieron vivas sus esperanzas de clasificar a la gran final. La decisión llegó en la parte alta del noveno inning cuando, con dos outs y el marcador igualado a una carrera, Leody Taveras conectó un hit remolcador para romper el empate.

La victoria fue para Richard Rodríguez en labor de relevo, Matt Foster se acreditó el salvamento y Roel Rodríguez cargó con la derrota. El calendario prevé que este lunes Águilas Cibaeñas y Toros del Este se enfrenten en La Romana. Una victoria de los Toros les otorgaría la clasificación a la final frente a los Leones del Escogido, mientras que cualquier otro resultado obligaría a un juego extra este martes.

Cangrejeros van por una victoria para ir a la final

Fuente: Tribuna del Yaqui