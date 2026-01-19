Se cocina combate soñado en la UFC: McGregor regresaría ante un histórico y noqueador peleador

California, Estados Unidos.- El 2026 pinta para ser histórico en el mundo de las Artes Marciales Mixtas, pues para el segundo o tercer trimestre del año, la UFC tiene contemplado hacer un cartel de ensueño desde la Casa Blanca en Estados Unidos, donde verían actividad las figuras más representativas de la compañía.

Uno de esos nombres que se tendrían contemplados para hacer su aparición en la cartelera es Conor McGregor, pero pese a varios rumores que indicaban que por fin chocaría con Michael Chandler, en las últimas horas un nuevo peleador ha levantado la mano y se perfila para ser su rival; se trata de Jorge Masvidal.

El evento previsto para el 14 de junio sería el regreso de estos dos históricos guerreros del octágono. En una entrevista para MMA Junkie, el propio excampeón del BMF reconoció que su aparición en el deporte está muy cerca y que es uno de los peleadores favoritos del presidente de Estados Unidos.

No puedo decir mucho, pero estoy entrenando para algo importante. Algo muy importante. Pronto tendré noticias de peleas importantes. Y no puedo negar ni confirmar si es (Conor) McGregor. Soy el peleador favorito de Trump, eso es todo lo que tienes que tener en cuenta. Recuerda eso en todo momento", afirmó.

Jorge Masvidal on the possibility of fighting Conor McGregor on the White House card:



"It's not looking bad right now. I can't say too much more, but it's not looking bad right now." pic.twitter.com/gF6PVVO1MF — Ariel Helwani (@arielhelwani) January 19, 2026

El conocido como 'Gamebred' también dijo que está dispuesto a enfrentar a quien sea ese día y que definitivamente esa es la única fecha que le interesa para hacer su regreso a la UFC, compañía a la que permaneció durante muchos años y en la que tiene el récord del nocaut más rápido de la historia.

"No me importaría salir ahí fuera y hacer lo mío en la Casa Blanca. Esa es la única pelea por la que volvería. Ya sea el tipo que vende whisky barato o quien sea, no me importa, es la Casa Blanca. Realmente me da igual. Soy muy, muy fácil de negociar en esta pelea en particular. No lo sé, me gustaría decir que pronto. Quizá dentro de 10 días, algo así, debería tener más confirmación al respecto", dejó en claro el peleador.

Jorge Masvidal says the UFC wants to do all title fights at the White House uD83DuDC40uD83EuDD4A



While talking about him and Conor McGregor fighting at the White House, Jorge Masvidal said:



"I definitely know I should be on that White House card. I know they’ve got a different plan where they… pic.twitter.com/XC86f3R1VT — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) January 19, 2026

Cabe destacar que Conor también en diferentes entrevistas ha dejado en claro que le gustaría volver a la UFC y que el evento programado para junio en Washington es especial para regresar a la actividad. Tanto Masvidal como el irlandés son dos de los peleadores más populares de la última década, por lo que un combate entre ambos, sin duda, sería un gran acierto por parte de la compañía.

Fuente: Tribuna del Yaqui