¿Sorpresa? Después de 21 campañas, LeBron James no será titular del All-Star de la NBA

Nueva York, Estados Unidos.- La NBA anunció este lunes a los jugadores que participarán en el All-Star, con la primera versión del formato Estados Unidos contra el mundo y una de las decisiones que llamó la atención fue el anuncio de que LeBron James no aparece entre los titulares para este encuentro.

Además de quedarse fuera del cuadro titular, el futuro de 'El Rey' en el clásico de media temporada está ahora en manos de los entrenadores de los equipos participantes, o quizás incluso del comisionado Adam Silver, quienes podrían darle un llamado.

2026 NBA ALL-STAR STARTERS ANNOUNCED uD83DuDD25



WEST:

?? Luka Doncic

?? Nikola Jokic

?? Steph Curry

?? Shai Gilgeous-Alexander

?? Victor Wembanyama



EAST:

?? Giannis Antetokounmpo

?? Jalen Brunson

?? Tyrese Maxey

?? Cade Cunningham

?? Jaylen Brown pic.twitter.com/YOqZXyytch — Bleacher Report (@BleacherReport) January 19, 2026

Su racha récord de 20 apariciones consecutivas en el Juego de las Estrellas llegó a su fin, aunque todavía podría entrar como suplente, y esas 14 plazas se decidirán mediante una encuesta a los entrenadores principales de la NBA. También podría recibir una invitación como sustituto por lesión si fuera necesario, con Silver eligiendo a esos jugadores cuando fuera necesario.

Los jugadores que fueron anunciados como titulares son Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City, Nikola Jokic de Denver, Luka Doncic de Los Angeles Lakers y Victor Wembanyama de San Antonio para el All-Star Game del próximo mes en el pabellón de los Los Angeles Clippers en Inglewood, California. Probablemente se dirigirán al equipo mundial, que se enfrentará a dos equipos de jugadores estadounidenses como parte de otro nuevo formato para la exhibición de mitad de temporada.

La NBA anunció 10 titulares, cinco de cada conferencia. Stephen Curry de Golden State, Jalen Brunson de Nueva York, Cade Cunningham de Detroit, Tyrese Maxey de Filadelfia y Jaylen Brown de Boston presumiblemente se dirigirán a los equipos estadounidenses que jugarán en el torneo de todos contra todos el 15 de febrero, todos minijuegos de 12 minutos, con los dos mejores equipos avanzando a una final de 12 minutos.

Los titulares se seleccionan mediante una fórmula que incluye el voto de los aficionados, que cuenta para el 50 por ciento del ranking de un jugador, los votos de un panel de 100 miembros de locutores y reporteros para el 25 por ciento y la votación de los propios jugadores de la NBA, contando para el 25 por ciento restante.

Doncic recibió la mayor cantidad de votos de los aficionados, con unos 3.4 millones, seguida por Antetokounmpo con unos 3.2 millones. Wembanyama y Anthony Edwards de Minnesota empataron en el quinto puesto de titular de la Conferencia Oeste; la elección fue para Wembanyama porque tenía ventaja sobre Edwards en la votación de los aficionados.

