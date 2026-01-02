Águilas del América tendría cerrado a un mediocampista brasileño como refuerzo para el Clausura 2026

Ciudad de México.- Tras haberse mantenido expectante en el mercado de fichajes invernal, todo parece indicar que las Águilas del América concretarán un fichaje 'bomba' con apenas una semana para el inicio del Clausura 2026. Luego de un 2025 con numerables fracasos, los de Coapa habrían optado por fichar a Rodrigo Dourado, mediocampista y ganador de la medalla de oro con Brasil en los Juegos Olímpicos 2016.

Dourado se formó con el Sport Club Internacional, club con el cual militó desde el 2014 en las categorías inferiores hasta el 2023, cuando fue firmado en la Liga MX. Con el 'Colorado', acumuló 307 compromisos, en los cuales anotó 30 goles con 11 asistencias, además de 70 tarjetas amarillas y un cartón rojo en más de 25 mil minutos en cancha.

Desde su arribo al Atlético San Luis, se convirtió más en un mediocampista defensivo que en generador de jugadas, estableciéndose como uno de los jugadores más usados por dicho equipo. En el Apertura 2025, el sudamericano participó en 15 de 17 jornadas, todas ellas en el cuadro titular y, aunque en los más de mil minutos que alcanzó, no pudo hacerse presente en el marcador, aportó con dos asistencias para gol.

Rodrigo Dourado ha sido un futbolista muy consistente en el último lustro, siendo su mejor torneo el Clausura 2025, mismo en el que disputó minutos como interior y no solo como contención. pic.twitter.com/DRlq7EAcB3 — Statiskicks (@statiskicks) January 2, 2026

Antes de que comenzara el torneo anterior de la Liga MX, el América mostró interés en fichar a Rodrigo Dourado, lo cual no se terminó por concretar, aunque ahora, de acuerdo con lo publicado por el periodista Carlos Ponce de León, se podría llegar a buen puerto con dicho acuerdo.

La razón principal por la cual el fichaje tardó tanto en concretarse fue el alto precio que puso San Luis por su elemento, aunque André Jardine insistió en que su compatriota pudiera ser la pieza necesaria para que el América regrese a los primeros planos. Otro factor a tomar en cuenta es la edad, ya que Dourado llegará al América con 31 años, algo poco visto con el conjunto de Coapa.

uD83EuDD85 ¿VA DOURADO A LAS ÁGUILAS? uD83CuDDE7uD83CuDDF7

El Club América ya está en negociaciones con San Luis por Rodrigo Dourado… pero calma:



? Aún no está cerrado, las cifras no convencen a los potosinos por el brasileño



uD83DuDD0D La realidad: Dourado sí quiere salir del Atlético MX



? Pero en Coapa… pic.twitter.com/VuflzDQRxm — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) January 1, 2026

Dourado se 'despide' del San Luis

El brasileño fue captado al salir de los entrenamientos vespertinos del viernes, 2 de enero, y ante los cuestionamientos de la prensa, se limitó a decir que no podía revelar nada acerca de su futuro y agradecer a los aficionados que lo esperaban por fuera de las instalaciones del Atlético San Luis.

uD83CuDF99?"No puedo hablar, pero muchas gracias por todo".



Las palabras de Dourado al dejar las instalaciones de @AtletideSanLuis #LigaBBVAMX pic.twitter.com/AVpEzxAqFW — PressPort (@PressPortmx) January 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui