Araujo jugará ahora para el Celtic, Roberto Carlos obtiene su alta médica y más en el Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Tribuna Top 3 Deportes. En la edición de este viernes 2 de enero, conoce que Julián Araujo se convirtió en nuevo jugador del Celtic.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Levantan cargos contra conductor del auto de Joshua

Las autoridades de Nigeria continúan la investigación del accidente automovilístico en el que estuvo involucrado Anthony Joshua, donde murieron dos integrantes de su equipo. Información reciente señala que el responsable al volante ya fue dado de alta del hospital y actualmente coopera con las diligencias oficiales; el conductor ha rendido su testimonio y entre los escenarios que se analizan se encuentra una acusación por conducción temeraria, aunque aún no se ha tomado una decisión.

Roberto Carlos recibe el alta médica tras someterse a una cirugía cardiaca

El exjugador de la selección brasileña y el Real Madrid, Roberto Carlos, recibió este viernes el alta médica y abandonó el hospital donde se encontraba internado en Brasil desde el 29 de diciembre tras someterse a una cirugía de corazón. El exlateral brasileño fue internado el pasado lunes luego de que se le detectara una obstrucción coronaria cuando se realizaba exámenes de rutina, lo que llevó a los médicos a recomendar una angioplastia.



Araujo jugará ahora para el Celtic y deja la Premier League

Tras arribar a Escocia en el primer día del año, Julián Araujo se convirtió en nuevo jugador del Celtic en un acuerdo que tendrá al lateral mexicano vinculado al cuadro escocés en calidad de préstamo hasta el final de la presente campaña, en la cual, prácticamente no había tenido rodaje con el AFC Bournemouth de la Premier League.

Fuente: Tribuna del Yaqui