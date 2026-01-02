Barcelona vs RCD Espanyol; horario y dónde ver EN VIVO el reinicio de LaLiga en México

Ciudad de México.- Luego de un fin de semana sin actividades por las festividades decembrinas, LaLiga tendrá su reinicio y con ello, el Barcelona buscará reafirmarse en el liderato del certamen, aunque lo hará contra uno de los equipos que está peleando en la parte alta de la tabla. Los dirigidos por Hansi Flick tendrán su primera actividad oficial del 2026 ante el RCD Espanyol en una nueva edición del 'Derbi de Barcelona'.

El Barça logró cerrar el 2025 como el líder del certamen doméstico, luego de lograr 15 triunfos, un empate y solo dos derrotas en las 18 jornadas disputadas; con esto, el Barcelona acumuló 46 unidades, cuatro más que su más cercano perseguidor, el Real Madrid. Además, el cuadro culé acumula ocho triunfos consecutivos, siendo su derrota más reciente el 26 de octubre ante el propio Real Madrid.

El último partido oficial del 2025 fue en el Estadio La Cartuja ante el Villarreal, mismo que terminaron ganando con marcador de dos goles por cero. Raphinha abrió el marcador apenas en el minuto 12 desde la vía penal y ante el 'Submarino Amarillo' que se quedó con 10 jugadores, Lamine Yamal marcó el segundo tanto de la jornada, sentenciando el resultado final.

Pese al paso arrollador que ha demostrado el Barcelona en los últimos meses, no tendrá un rival sencillo, ya que se medirá contra el Espanyol que, al momento, está teniendo una de sus mejores temporadas en los últimos años. El RCD se encuentra en la quinta posición, luego de 10 triunfos, tres empates y cuatro derrotas; los 'Pericos' cerraron el 2025 derrotando al Athletic con marcador de dos tantos por uno.

Horarios del Barcelona vs RCD Espanyol

Estadio: RCDE Stadium, Barcelona, España

Fecha: Sábado, 3 de enero

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Sky Sports/ Disney +

Las alarmas dentro del Barcelona se encendieron en el primer entrenamiento del 2026, el cual estuvo programado por la tarde del jueves, 1 de enero; Lamine Yamal no pudo comenzar las prácticas al referir malestar general, por lo que recibió un permiso de 48 horas y de manera inicial, estaba descartado para este compromiso. La buena noticia para el conjunto culé es que el delantero se reintegró a la práctica y trabajó a la par del grupo, por lo que es posible que esté dentro de los planes de Hansi Flick.

