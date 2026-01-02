'Bombazo' para Chivas del Guadalajara; Alan Mozo deja al 'Rebaño' y cambia de equipo en la Liga MX

Ciudad de México.- Las Chivas del Guadalajara resentirán la ausencia de Alan Mozo, que, si bien se perdió gran parte del Apertura 2025 por las lesiones, ha sido uno de sus elementos más constantes y queridos por la afición en los últimos años. De acuerdo con diversos informes, el exseleccionado nacional dejará al 'Rebaño Sagrado' para jugar con el Pachuca en el próximo certamen de la Liga MX.

Mozo Rodríguez es canterano de los Pumas UNAM, con quienes debutó en el 2018 y llegó al Guadalajara en el 2022, equipo con el cual, se pudo consolidar en el cuadro titular por varios torneos. Con las Chivas, tiene un total de 118 compromisos, en los cuales ha marcado cuatro goles y nueve asistencias, además de 18 cartones preventivos, una expulsión por doble amarilla sin rojas directas en poco más de 8 mil 900 minutos en cancha.

¡¡¡G???L!!! uD83DuDE31



Potente disparo de Alan Mozo para empatar el Marcador Global.



Gran remate del lateral Rojiblanco.#LigaBBVAMX | #Clausura2023 | uD83DuDCF9#NoTeLoPierdas pic.twitter.com/2BlZsYoKfI — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 22, 2023

El Apertura 2025 fue un torneo atípico para Alan, en el cual se perdió la mayor parte de las jornadas luego de presentar una lesión muscular que lo hizo visitar el quirófano; Mozo tuvo que ser operado por un problema en la rodilla izquierda. Debido a su proceso médico, el lateral derecho solo pudo participar en cinco encuentros, tres de la fase y dos de la Liguilla, en los cuales apenas pudo disputar 174 minutos.

Es por eso que el jugador no entraba en los planes de Gabriel Milito y, desde hace semanas atrás, fue puesto en la lista de transferibles; de acuerdo con lo publicado por ESPN, Chivas logró encontrarle acomodo en la Liga MX. Los informes de dicho portal aseguran que Mozo y los 'Tuzos' ya tienen acuerdo de palabra y en los próximos días se hará oficial.

uD83DuDEA8[EXCLUSIVO] Alan Mozo es nuevo refuerzo de Pachuca. Llega cedido desde Chivas. Todos los detalles, aquí. ??https://t.co/UjgRGcqHij pic.twitter.com/HoQhc45Igi — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 2, 2026

Así mismo, se aseguró que Alan viajará a las oficinas del Pachuca para someterse a las pruebas físicas pertinentes e integrarse a la brevedad en la pretemporada de dicho equipo, con el fin de ponerse a punto para el Clausura 2026. Según informan, Mozo estará llegando a los 'Tuzos' en calidad de préstamo por un año, aunque con una cláusula de compra definitiva, por lo que se podría quedar con el Pachuca por varios torneos más.

Si bien esto representará una baja fuerte en la plantilla de Chivas, también implica deshacerse de uno de los sueldos más elevados, lo que representa el tener mayor poder adquisitivo para buscar algún nuevo refuerzo que se sume al Guadalajara. Aunado al caso de Alan Mozo, el 'Rebaño' ha usado el mercado de fichajes para darle salida a jugadores de renombre como el de Javier 'Chicharito' Hernández, al igual que el de Isaac Brizuela.

#Deportes | Javier 'Chicharito' Hernández sale de Chivas de Guadalajara uD83DuDD1A?



El club jalisciense emitió un comunicado anunciando la salida del jugador pic.twitter.com/0CQq4WfAuA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui