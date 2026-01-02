'Canelo' Álvarez tendría fecha y rival para su regreso al boxeo; peleará por campeonato mundial

Ciudad de México.- Luego de la estrepitosa derrota donde le fueron arrebatados los cuatro cinturones que lo acreditaban como campeón absoluto de los supermedianos, Saúl 'Canelo' Álvarez tendría fecha y rival para su esperado regreso a los encordados. De acuerdo a la información revelada, el tapatío disputará el título de las 168 libras de la FIB ante Osleys Iglesias, pugilista que al momento se mantiene con récord invicto.

La última pelea de Álvarez Barragán fue el 13 de septiembre del 2025, cuando se midió contra Terrence Crawford en Las Vegas, Estados Unidos, y ante más de 70 mil personas en el Allegiant Stadium, terminó cayendo por decisión unánime. Luego de haber perdido sus títulos, se informó que el 'Canelo' tuvo que ser sometido a una operación para solucionar unos problemas articulares que mermaron su rendimiento en los últimos años.

#Deportes | Saúl 'Canelo' Álvarez fue operado del codo izquierdo; se complica su regreso al ring en 2026 uD83EuDD4AuD83EuDE7Ahttps://t.co/rbY4sjvOQu — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 28, 2025

El equipo y entrenadores de Saúl declararon en reiteradas ocasiones que buscarían la revancha contra Crawford con el fin de recuperar sus campeonatos, aunque hace un par de semanas, el estadounidense anunció su retiro del pugilismo, lo que dejaba a Álvarez sin posible rival. Con su recuperación en marcha, el pugilista mexicano parece tener oponente asignado, según lo publicado por DAZN.

El primero en dar indicios sobre la pelea fue Camille Estephan, empresario y representante de Osleys Iglesias, quien publicó la supuesta ordenanza de la Federación Internacional de Boxeo. "La FIB ordenó oficialmente: Iglesias vs Canelo. El próximo capítulo comienza".

IBF officially ordered: Iglesias vs Canelo.

The next chapter begins. uD83EuDD4A Parlons de bien finir l'année! #EottmArmy #NousCombattonsEnsemble pic.twitter.com/689DQ1dGSb — Camille Estephan (@EstephanCamille) December 30, 2025

A consecuencia del retiro de Crawford, la faja de los supermedianos de la FIB quedó vacante y el mejor clasificado para dicha federación es Iglesias. La información indica que Osleys se deberá enfrentar contra el próximo en la clasificación que esté disponible y, al estar el tercer puesto vacío, se asignará el cuarto lugar, que lo ocupa 'Canelo', justo por encima de Jaime Munguía, también mexicano.

?IBF CONFIRM CRAWFORD RETIREMENT/ TITLE OFFICIALLY VACANT



The IBF has officially received confirmation of Terence Crawford’s retirement therefore declaring the IBF Super Middleweight World Title vacant.



They will now order a bout between mandatory challenger Osleys Iglesias &… pic.twitter.com/2MJeCWuSNo — On The Record Boxing (@OnTheRecordBox) December 23, 2025

¿Quién es Osleys Iglesias?

Iglesias es un boxeador cubano de 28 años, el cual mantiene un récord perfecto dentro del profesionalismo al haber logrado 14 victorias, 13 de ellas por la vía del nocaut. Su capacidad de finalizar los combates con sus fulminantes combinaciones lo ha establecido dentro del foco de la FIB, aun sin ser el boxeador más mediático.

Cabe recordar que Eddy Reynoso, entrenador de Saúl Álvarez, reveló que no está dentro de los planes el pelear en el primer semestre del 2026 para enfocarse en su recuperación, por lo que, en caso de concretarse una probable pelea contra Iglesias, será en septiembre del mismo año.

¿Cuándo es la próxima pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez? uD83DuDC4A



Eddy Reynoso comparte los planes del Canelo Team para 2026… adelanta cuándo será la próxima pelea de Canelo Álvarez y lo que le espera a Jaime Munguía.#BoxAzteca uD83EuDD4A pic.twitter.com/6lwxJrPuaY — Box Azteca (@BoxAzteca7) December 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui