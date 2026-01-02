Charros de Jalisco se adelanta en la serie; resultados de la jornada 1 de los playoffs 2026 de la LAMP

Ciudad de México.- La primera jornada en los playoffs de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) 2025-2026 trajo consigo resultados sorpresivos, en los que cayeron varios de los equipos que partían como favoritos en sus respectivas llaves. Charros de Jalisco, Algodoneros de Guasave, Águilas de Mexicali y Tomateros de Culiacán se alzaron con la victoria en el inicio de la postemporada.

Naranjeros de Hermosillo comenzó su participación en casa, recibiendo a los Charros que, luego de un juego con varias volteretas, lograron quedarse con el triunfo. Gerardo Reyes cargó con la victoria, luego de lanzar dos tercios en blanco, mientras que Sean Reid-Foley fue quien perdió el encuentro. La carrera de la diferencia cayó en la apertura del octavo capítulo con un sencillo de Mateo Gil, permitiendo que J.J. Aguilar llegara al pentágono.

Yaquis de Obregón vs Águilas de Mexicali

'La Tribu' abría la serie en el Estadio Yaquis, recibiendo a Mexicali, quien se terminó apoderando del compromiso, el cual finalizó en entradas extras. Alex Mejía fue el responsable de la carrera que le aseguró la victoria a Águilas, quien conectó un doblete al jardín izquierdo; Juan Robles fue el lanzador que ganó el juego luego de una entrada lanzada en la cual otorgó tres bases, pero no le pudieron anotar, mientras que Efraín Contreras cargó con la derrota.

Tomateros de Culiacán vs Cañeros de Los Mochis

Una hermética labor de Manny Barreda le permitió a Tomateros de Culiacán el adelantarse en la serie ante Cañeros de Los Mochis; el inicialista de los guindas lanzó por espacio de seis entradas y, aunque le conectaron seis imparables, solo permitió una carrera, además de recetar un ponche. Joey Meneses fue el jugador más destacado a la ofensiva, ya que produjo tres de las siete anotaciones, incluyendo un cuadrangular de dos carreras.

Jaguares de Nayarit vs Algodoneros de Guasave

Algodoneros sorprendió a propios y extraños, luego de ganar por paliza a Jaguares de Nayarit, quienes finalizaron la temporada como uno de los mejores equipos tanto en ofensiva como en defensiva. Guasave logró anotar 18 carreras, teniendo a Leo Heras y Orlando Piña como los jugadores más destacados, ya que produjeron cuatro rayitas de manera respectiva. Jorge Pérez se anotó el triunfo mientras que Jeremy Rhoades cargó con la derrota.

