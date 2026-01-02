Con mucho en juego, la Semana 18 de la NFL promete una jornada de grandes emociones

Nueva York, Estados Unidos.- La campaña regular de NFL está a punto de llegar a su final, con una Semana 18 que promete grandes emociones y encuentros en los que algunos equipos se jugarán mucho más que solo la victoria; incluso, la temporada entera.

Las acciones arrancan este sábado con un par de juegos; en el primero de ellos, los Carolina Panthers (8-8) visitan a los Tampa Bay Buccaneers (7-9) en un partido de postemporada adelantando, pues con una victoria Carolina aseguraría el título de la División Sur de la Conferencia Nacional y su clasificación.

Un gran encuentro es que se espera en Tampa

Por su parte, Tampa Bay necesita ganar, pero también esperar a que los Atlanta Falcons pierdan en su duelo en casa donde recibirán a los New Orleans Saints, el domingo; si no es así, los Panthers calificarían a pesar de la derrota ante los Bucs.

Este mismo sábado y en el que luce como el partido más atractivo del fin de semana a disputarse en Santa Clara, los San Francisco 49ers (12-4) se miden a los Seattle Seahawks (13-3) por el primer lugar de la División Oeste y el puesto como sembrado uno de la Conferencia Nacional.

Kyle Shanahan Shares Final Updates Ahead of Week 18 Game vs. Seahawks https://t.co/u2GXWr8ntO — San Francisco 49ers (@49ers) January 1, 2026

Aunque ambos ya tienen su lugar asegurado en playoffs, el ganador de este encuentro tendrá una semana de descanso y recibiría todos los partidos como local hasta un hipotético Super Bowl; de ahí la importancia de conseguir una victoria.

En otro partido de postemporada adelantado, los Pittsburgh Steelers (9-7) reciben a los Baltimore Ravens (8-8) en la lucha por la cima de la División Norte de la Conferencia Americana. El vencedor será campeón divisional y amarrará el pase a la postemporada, mientras que una derrota significaría la eliminación para cualquiera de los dos.

En otro encuentro también del domingo, Denver (13-3) y New England (13-3) buscarán quedarse con la primera posición de la Conferencia Americana. Los Broncos únicamente deben vencer a Chargers para conseguirlo, mientras que los Patriots necesitan ganar ante Dolphins y esperar una derrota de Denver.

En más duelos de interés en esta jornada, Jacksonville (12-4) enfrentará a Titans con el objetivo de obtener un triunfo que le asegure el título de la División Sur de la Conferencia Americana. En caso de perder, los Jaguars dejarían la puerta abierta para que Houston (11-5) les arrebate el título divisional con una victoria contra Colts.

Jaguars y Titans con mucho en juego el domingo

Fuente: Tribuna del Yaqui