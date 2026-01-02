Confirmado: Kirk y Arozarena estarán con México en el Clásico Mundial de Beisbol

Ciudad de México.- El Clásico Mundial de Beisbol está a la vuelta de la esquina, y con miras a mejorar su actuación de la pasada edición, la Selección Mexicana dio un paso firme en la conformación de su plantel con la integración de dos jugadores ligamayoristas.

Se trata del tijuanense Alejandro Kirk y del cubanomexicano Randy Arozarena, quienes no dudaron en alzar la mano para formar parte de la escuadra azteca que tomará parte en el evento que se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo en tres países distintos: Estados Unidos, Puerto Rico y Japón.

Alejandro Kirk will play for Team Mexico in the 2026 World Baseball Classic pic.twitter.com/LXtdhyTxcy — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) January 1, 2026

"La Comisión de Selecciones Nacionales informa que el receptor tijuanense Alejandro Kirk integrará el roster de la Selección Mexicana de Beisbol para el Clásico Mundial 2026", se informó a través de un video difundido en redes sociales.

Kirk, quien debuta con la escuadra tricolor, fue pieza importante en la gran temporada que tuvieron los Toronto Blue Jays en la reciente campaña de Grandes Ligas, donde la novena canadiense llegó a disputar la Serie Mundial que al final perdieron ante Los Angeles Dodgers. Para el receptor mexicano el Clásico Mundial de 2026 marcará su primera participación en este torneo, luego de consolidarse como uno de los receptores más consistentes de las Grandes Ligas desde su debut en la temporada 2020.

El otro jugador que ya se había tenía contemplado es el cubanomexicano Randy Arozarena, quien después de su destaca actuación en el Clásico Mundial de 2023, volverá a ser partícipe e intentará sumar al equipo mexicano que estará compitiendo contra Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Brasil. En esa competencia anterior, Arozarena tuvo un gran desempeño que lo llevó a ser considerado como parte del equipo ideal del clásico como jardinero, junto a figuras de la talla de Mike Trout y Masakata Yoshida.

Arozarena defendió la casaca tricolor con éxito en el pasad clásico

"La Comisión de Selecciones Nacionales informa que el jardinero Randy Arozarena ha confirmado su participación con la Selección Mexicana de Beisbol para el Clásico Mundial 2026. Randy ha brillado en los grandes escenarios de nuestro deporte: Clásico Mundial y Serie Mundial, entre otros", menciona el comunicado de la Comisión de Selecciones Nacionales.

México disputará la primera ronda del Clásico Mundial en el Daikin Park de Houston, donde debutará ante Gran Bretaña el 6 de marzo, continuará frente a Brasil y Estados Unidos, y cerrará la fase de grupos contra Italia, con la mira puesta en avanzar a los cuartos de final.

Fuente: Tribuna del Yaqui