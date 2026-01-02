Defensa de la Selección Mexicana deja la Premier League y jugará para el Celtic de Escocia

Ciudad de México.- Con el fin de buscar más minutos y mayor continuidad en la cancha de cara a la Copa del Mundo 2026, se anunció que Julián Araújo, defensivo azteca, jugará para el Celtic Football Club por lo que resta de la temporada. El jugador de la Selección Mexicana puso en pausa su paso por la Premier League, donde prácticamente no tuvo actividad en el último semestre con el Bournemouth.

El nacido en California, Estados Unidos, llegó a la Premier League luego de un efímero paso por el Barcelona y por la UD Las Palmas, aunque nunca recibió la continuidad que se buscaba con el Bournemouth, con quienes en poco menos de 18 meses, apenas tuvo actividad en 14 compromisos. En la temporada 2025-2026, Araújo no vio minutos en la Premier League y solo fue usado para un partido de la EFL Cup, mismo en el cual fue expulsado por doble tarjeta amarilla.

Ante su nula actividad, desde hace varios días se había rumorado que el propio Julián pidió su salida del Bournemouth, con el fin de llegar a un equipo con el que viera más acción dentro de la cancha. Informes indicaban que el Celtic había mostrado interés, al igual que las Águilas del América, aunque el equipo escocés se adelantó con las negociaciones y logró firmar al defensivo mexicano.

Mediante las redes oficiales del Celtic Football Club, fue presentado Araujo como una de sus fuertes apuestas de cara al cierre de temporada en la Scottish Premiership. Julián ya se encuentra trabajando con el equipo y es posible que este mismo fin de semana pudiera ver su debut.

?? We are delighted to confirm that Julián Araujo has joined #CelticFC on loan until the end of the season from AFC Bournemouth uD83DuDC9A



Welcome to Celtic, Julián!#WelcomeJulián | #CelticFCuD83CuDF40 — Celtic Football Club (@CelticFC) January 2, 2026

Actualmente, el Celtic F.C. se encuentra en la segunda posición del certamen escocés, luego de haber colectado 12 triunfos en 19 jornadas, posicionándose solo por detrás del Hearts, que tiene el mismo número de victorias, aunque le superan por tres unidades. A la par de estar compitiendo por el título, el Celtic participa en la Europe League, por lo que Julián Araújo pudiera tener su primera incursión en dicha justa continental.

"Conozco las exigencias de un club como el Celtic y estoy preparado para ellas. Estoy deseando afrontar los retos que se avecinan y quiero contribuir a que nuestra afición disfrute de buenos momentos y de un fútbol ganador", comentó Araújo en su incorporación al importante equipo escocés.

