¿El nuevo Yamamoto? Estrella del beisbol japonés firma contrato millonario con Houston Astros

Houston, Estados Unidos.- Es una realidad que la calidad de los peloteros japoneses se ha apoderado del beisbol de las Grandes Ligas, y ahora serán los Houston Astros los que contarán con una figura nipona para la siguiente campaña de la MLB.

Se trata del diestro japonés Tatsuya Imai, quien, según el portal de las Grandes Ligas, ha acordado un contrato de tres años con la escuadra de la Liga Americana que incluye opciones de salida después de cada temporada. Según Chandler Rome del portal The Athletic, el pacto alcanzaría un máximo de 63 millones de dólares.

De acuerdo con la fuente, Imai ganará 18 millones por campaña, pero podría ganar tres millones en incentivos si tira al menos 100 innings en el 2026; de ser así, el salario base tanto para el 2027 como el 2028 se convertirá en 21 millones de dólares. Entonces, tiene garantizados 54 millones. Con esto, el salario anual promedio del acuerdo será el tercero más grande para cualquier pitcher japonés, solo detrás del de Yoshinobu Yamamoto con los Dodgers y del de Masahiro Tanaka con los New York Yankees.

Astros, RHP Tatsuya Imai reportedly agree to deal, per multiple reports including @MLBNetwork insider @JonHeyman. pic.twitter.com/kKU2iOI1SD — MLB (@MLB) January 1, 2026

Se esperan grandes cosas para el asiático, debido a que Imai ha surgido como un lanzador de nivel estelar, ha registrado efectividad mejor de 3.00 y ha ponchado a más de un bateador por entrada en cada uno de los últimos tres años. Pero la temporada del 2025 fue, sin duda, la mejor de su carrera. Imai tuvo un récord de 10-5 con promedio de carreras limpias de 1.92 y 178 ponches en 163.2 entradas.

A eso hay que agregar que el diestro de 27 años fue convocado tres veces al Juego de Estrellas en su país, incluyendo en el 2024 y el 2025. En general, en sus ocho temporadas con los Leones, tuvo récord de 58-45, promedio de carreras limpias de 3.15 y 907 ponches en 963.2 episodios.

"Cada temporada, he jugado con el objetivo de ganar el campeonato de la liga y la Serie de Japón, y esa ambición no cambiará con un nuevo equipo. Seguiré compitiendo con un fuerte deseo de ganar y haré todo lo posible para contribuir al éxito de mi equipo", declaró el japonés cuando fue posteado por su club en Japón.

Según varias fuentes, el lanzador japonés Tatsuya Imai llegó a un acuerdo de 3 temporadas con los Houston Astros. pic.twitter.com/mkIn6wEuZa — MLB Español (@mlbespanol) January 1, 2026

Por otra parte, Imai fue uno de varios jugadores japoneses de alto perfil que fueron nombrados esta temporada baja, incluyendo a las superestrellas Munetaka Murakami y Kazuma Okamoto. Imai fue considerado el mejor lanzador que venía de Japón para Grandes Ligas en este año.

Fuente: Tribuna del Yaqui