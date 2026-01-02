Está de vuelta: Venus Williams recibe invitación para el Abierto de Australia 2026

Melbourne, Australia.- Y 28 años después de su primera aparición, Venus Williams podría volver a jugar en el Abierto de Australia, después de que la siete veces campeona de Grand Slam en individuales recibiera una invitación como comodín para el evento que comienza el 18 de enero en Melbourne.

Este viernes, los organizadores del torneo anunciaron que Williams, de 45 años, volvería a Melbourne Park 28 años después de su primera aparición. En 1998, derrotó a su hermana menor Serena en la segunda ronda antes de perder en cuartos de final ante la también estadounidense Lindsay Davenport. Venus había anunciado en noviembre que jugaría en Auckland, Nueva Zelanda, donde también recibió una invitación comodín, dos semanas antes del Abierto de Australia.

El Abierto de Australia indicó que Williams también fue inscrito para jugar un torneo en Hobart, Australia, una semana después y justo antes de que comience el partido en Melbourne Park. La última aparición de la mayor de las Williams en Melbourne fue en 2021 y fue subcampeona en individual femenino en dos ocasiones, perdiendo ante su hermana Serena en las finales de 2003 y 2017.

"Estoy emocionada de volver a Australia y con ganas de competir durante el verano australiano", dijo Williams. "He tenido tantos recuerdos increíbles allí, y estoy agradecida por la oportunidad de volver a un lugar que ha significado tanto para mi carrera".

El récord de Williams en Melbourne Park es de 54 victorias y 21 derrotas. Este año será la vigesimosegunda vez que aparece en el cuadro principal. El torneo indicó que Venus está a punto de convertirse en la mujer de mayor edad en competir en un cuadro principal del Abierto de Australia, superando el récord que anteriormente ostentaba la japonesa Kimiko Date, que tenía 44 años cuando perdió en primera ronda en Melbourne Park en 2015.

Williams, quien a finales de diciembre se casó con el modelo y actor danés Andrea Preti en Palm Beach, Florida, viene de jugar el US Open, gracias a otra invitación, donde hizo un más que digno papel al caer en un parejo partido contra Karolina Muchova, en el debut, por 6-3, 2-6 y 6-1.

