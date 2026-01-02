Ferrari anuncia que uno de sus pilotos saldrá de la escudería para la temporada 2026 de la F1

Ciudad de México.- Aunque estamos a solo tres meses para que inicie la temporada 2026 de la Fórmula 1, Ferrari anunció el cambio en su alineación de pilotos para la 'categoría reina del automovilismo'. De acuerdo con lo publicado por la escudería del 'Cavallino Rampante', Guanyu Zhou dejará de ser su conductor de reserva y, por lo cual, quedará fuera de la F1 por al menos esta temporada.

Zhou firmó para la Academia de Ferrari cuando aún corría karting en el 2014, aunque nunca pudo concretarse dentro del equipo y terminó saliendo en el 2018. Su debut en la F1 se tuvo en la temporada 2022 con el equipo Alfa Romeo y en su primera carrera (Gran Premio de Baréin), logró finalizar dentro de la zona de puntos al quedar en el décimo lugar.

Thank you for everything this year @ZhouGuanyu24 uD83DuDC4A pic.twitter.com/382arkyhfk — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 2, 2026

En total, estuvo por tres temporadas como titular dentro de la categoría, perteneciendo al mismo equipo que, a la postre, mudó de nombre entre Alfa Romeo, Stake F1 Team y Kick Sauber F1 Team en la actualidad. En total, participó en 68 GP antes de su despido, en los cuales pudo sumar un total de 16 unidades, con dos vueltas rápidas, y nunca pudo terminar dentro del podio.

El nacido en Shanghái fue anunciado como piloto de pruebas para Ferrari en 2025, año en el cual se dedicó a trabajar dentro del simulador, además de ser soporte operativo durante los fines de semana de carrera. "Tengo el hambre de volver a un asiento de carrera, un volante de tiempo completo en F1", comentó a inicios de temporada y, de acuerdo a varios rumores, estuvo cerca de firmar con Cadillac, aunque fue declinado para incorporar a Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

La noticia de su despido se dio a través de un escueto comunicado mediante las redes sociales de la Scuderia Ferrari HP, en el cual se le dio las gracias por sus aportes dentro del equipo. "¡Agradecido por el compromiso y la contribución de Zhou Guanyu como piloto reserva de Ferrari esta temporada! ¡Deseándole lo mejor hacia adelante!".

Grateful for Zhou Guanyu’s commitment and contribution as Ferrari Reserve Driver this season! Wishing him all the best ahead uD83EuDD1D pic.twitter.com/mxmyYlW0O6 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 2, 2026

Al tener la parrilla definida para la temporada de la Fórmula 1 2026, Zhou se quedará fuera de las actividades con respecto a la categoría y tendrá que experimentar en otras competencias o bien esperar a que se libere un asiento para la temporada 2027.

Ferrari has thanked Zhou Guanyu for his work as reserve driver, as he leaves the Scuderia. pic.twitter.com/GesuMi6lRH — PlanetF1 (@Planet_F1) January 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui