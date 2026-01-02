La LAMP da a conocer a los nominados para lo mejor de la campaña 2025-2026

Ciudad Obregón, Sonora.- Llegó el año nuevo y con ello las 'fiestas de enero', en las que los ocho mejores equipos del rol regular de la temporada 2025-2026 arrancan los playoffs en busca del cetro de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP); pero no solo eso, sino que también llegó la hora de reconocer a los mejores exponentes de esta disciplina, dentro y fuera del campo.

Este viernes 2 de enero de 2026, la directiva del circuito invernal arrancó con el proceso de votación para reconocer a los más valiosos de la presente campaña, y cuya votación será entre los medios especializados que cubren la Liga, dándose a conocer a los ganadores de las cinco categorías durante los playoffs del mes de enero.

¡Habemus candidatos!uD83DuDE0EuD83CuDF96?



Conoce a los nominados a Más Valiosos de la temporada 2025-2026 presentados por @arcogasolina



¿Quienes son tus favoritos?uD83EuDD13#LigaARCO? pic.twitter.com/0ZhuJNGzOk — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 2, 2026

Las categorías a premiar son Manager del Año, Novato del Año, Relevista del Año, Pitcher del Año y Jugador Más Valioso, en las que compiten los peloteros y manejadores que, con su labor desde el terreno de juego y desde las casetas, dieron todo para defender los colores de sus equipos.

Rivera hizo un gran trabajo con los Jaguares

En la primera de las categorías, los aspirantes a llevarse el Trofeo Benjamín 'Cananea' Reyes son Benjamín Gil, timonel de los actuales monarcas del circuito, Charros del Jalisco; Gabe Álvarez de los Yaquis de Obregón; Juan Gabriel Castro de los Naranjeros de Hermosillo y Luis Carlos Rivera de los debutantes Jaguares de Nayarit.

El jardinero de Hermosillo tuvo un gran debut

En el apartado de Novato del Año, los aspirantes a llevarse el Trofeo Baldomero 'Melo' Almada son el jardinero de los Naranjeros de Hermosillo, Ángel Ramírez, y los lanzadores Miguel León de los Cañeros de Los Mochis; Fernando Olguín de los Tomateros de Culiacán; Óscar Rojas de los Venados de Mazatlán y Carlos Morales de los Jaguares de Nayarit.

Contreras fue el líder en rescates del rol regular

De igual manera, los candidatos a levantar el Trofeo Isidro 'Chilo' Márquez al Relevista del Año son el ya histórico Jake Sánchez de los Águilas de Mexicali, el líder en rescates (15) de la presente campaña con los Yaquis de Obregón, Efraín Contreras; Matt Foster de los Naranjeros de Hermosillo; Jeff Ibarra de los Algodoneros de Guasave y Jesús Cruz, también de los Águilas de Mexicali.

Despaigne finalizó como uno de los líderes en victorias

Los lanzadores que se encuentran en la pelea por el Trofeo Vicente 'Huevo' Romo al Pitcher del Año de la LAMP, son David Reyes de los Águilas de Mexicali (6-2); Odrisamer Despaigne de los Yaquis de Obregón (7-3), Darel Torres de Cañeros de Los Mochis; Felipe González de los Yaquis de Obregón; Wilmer Ríos de los Naranjeros de Hermosillo) y Manny Barreda de los Tomateros de Culiacán.

El veteranísimo Heras con otra gran campaña

Finalmente, quien buscarán quedarse con el Trofeo Héctor Espino al Jugador Más Valioso son los peloteros de los Tomateros de Culiacán, Ramón Ríos y Orlando Martínez; así como el siempre consistente Leo Heras de Algodoneros de Guasave; el campeón bateador de la campaña, Eric Filia de los Cañeros de Los Mochis; y los integrantes de los Charros de Jalisco, Julián Ornelas y Bligh Madris.

Fuente: Tribuna del Yaqui