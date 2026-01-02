Lamine Yamal se reintegró a los entrenamientos del Barcelona y apunta a jugar en el reinicio de LaLiga

Ciudad de México.- Los aficionados del Barcelona se habían visto alertados en los últimos días, luego de que se supiera que Lamine Yamal se había apartado del equipo debido a problemas musculares. Pese a las especulaciones, el equipo catalán informó que su delantero titular ya estaba entrenando con el equipo y está dentro de los considerados a participar en el partido contra el Espanyol, lo que representará el reinicio de LaLiga.

El canterano del Barça asistió a los entrenamientos vespertinos que se programaron para el jueves, 1 de enero, aunque después de solo cinco minutos dentro de las instalaciones, tuvo que abandonar las prácticas por órdenes del cuerpo médico. De acuerdo a lo revelado, Yamal refirió malestar general, por lo que recibió la autorización del staff para ausentarse por 48 horas de la Ciutat Esportiva.

#Deportes | Lamine Yamal impone récord en el Barcelona y supera a Lionel Messi con solo 18 años de edad ?uD83DuDC40https://t.co/r0uSugmTiN — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 26, 2025

Pese al permiso recibido, Yamal regresó a los entrenamientos del Barcelona y se le vio trabajando a la par de sus compañeros, por lo que se espera que esté listo para el regreso de actividades. En la actual temporada de LaLiga, Lamine tiene 14 juegos disputados, en los cuales tiene siete anotaciones y ocho asistencias con poco menos de mil 200 minutos, aunque en los últimos meses se ha ausentado por varias jornadas ante una pubalgia constante.

Aunado a la reincorporación de Yamal, el Barcelona recibió a Ronald Araújo, el cual se había ausentado desde inicios de mes al recibir un permiso oficial; el uruguayo se apartó del equipo luego de las constantes críticas recibidas por sus recurrentes fallos dentro de la cancha. Al igual que ellos, Pedri trabajó a la par del equipo, luego de haberse perdido un par de compromisos por una molestia en los isquiotibiales.

#Deportes | Ronald Araújo se reintegra al Barcelona luego de su permiso especial por una afección mental ?uD83DuDE4Chttps://t.co/vTForfNSoS — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 31, 2025

El Barcelona se encuentra en la primera posición de LaLiga luego de 18 jornadas, en las cuales cuenta con 15 triunfos, un empate y dos derrotas, alcanzando las 46 unidades, superando por cuatro al Real Madrid. En el reinicio de las actividades luego del parón por las festividades de fin de año, se tendrá el 'Derbi de Barcelona', cuando el cuadro 'blaugrana' se mida contra el RCD Espanyol, el cual se ubica en la quinta posición.

Traditional meeting of coaches before the derby uD83EuDD1D pic.twitter.com/TWGKOhJbS0 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui