México inicia el año con nuevo campeón mundial boxeo; conoce de quién se trata

Nayarit, México.- El poblado de Guayabitos ya tiene a su primer campeón mundial absoluto en boxeo, pues fue el pasado 1 de enero cuando la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) elevó al mexicano Armando Reséndiz como el monarca de dicho organismo en las 168 libras.

El conocido como 'Toro' se adueñó del título interino en junio del 2025, cuando dio el batacazo y superó por decisión dividida a Caleb Plant, pero a poco menos de seis meses de ese resultado, y con el retiro como profesional de Terence Crawford, el mexicano se convirtió en el campeón mundial absoluto supermediano de la AMB.

Despertamos con esta noticia de año nuevo, ahora como campeón regular de la WBA. Me siento muy agradecido con Dios por tanto; seguiré haciendo mi parte y confiando en lo que él tiene para mí", escribió Armando Reséndiz en sus redes sociales.

Armando Resendiz has been elevated to full WBA super-middleweight champion following Terence Crawford's retirement in December uD83DuDC51 pic.twitter.com/QL0Jjxhtx8 — Ring Magazine (@ringmagazine) January 1, 2026

Con este nombramiento, el estado de Nayarit sumó a su cuarto campeón mundial de su historia; los anteriores fueron José Argumedo (minimosca de la FIB en el 2015), Manuel 'Mantecas' Medina (cinco veces campeón de peso pluma), además del aguerrido y popular Juan Alberto 'El Topo' Rosas (supermosca de la FIB 2010).

Ya con la corona en sus manos, se espera que Reséndiz vuelva a la actividad en el primer trimestre del año; nombres como los de Edgar Berlanga, Jaime Munguía, Diego Pacheco, William Scull y el propio Saúl 'Canelo' Álvarez se perfilan para ser sus siguientes retadores.

Con marca de 16 victorias, 11 nocauts y solo dos descalabros, el de Nayarit ya logró entrar a los libros de historia del 'Deporte de los Puños', pero intentará hacer más grande su legado reteniendo la corona en una categoría que hace unos meses era dominada por otro mexicano, Saúl 'Canelo' Álvarez.

Por otra parte, Armando Reséndiz es uno de los ocho campeones mundiales absolutos que tiene actualmente el país; la lista la completan Willibaldo García (FIB Peso Supermosca), Christian Medina (OMB Peso Gallo), José Salas (FIB Peso Gallo), Rafael Espinoza (OMB Peso Pluma), Eduardo Núñez (FIB Peso Superpluma), Emanuel Navarrete (OMB Peso Superpluma), Armando Reséndiz (AMB Interino Peso Supermediano) y Gilberto Ramírez (AMB y OMB Peso Crucero).

Our Upset of the Year – Jose Armando Resendiz SD12 Caleb Plant uD83CuDFC6



Plant was a 1/25 favourite for their May bout, but Resendiz made a mockery of that. pic.twitter.com/s0Mhjf6GYT — Boxing News (@BoxingNewsED) December 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui