Naranjeros explota su ofensiva y empareja la serie contra Charros de Jalisco

Hermosillo, Sonora.- Desde el primer inning, el juego tomó un rumbo claro en el Estadio Fernando Valenzuela. Naranjeros de Hermosillo marcó diferencia desde el arranque, combinando pitcheo sólido con una ofensiva constante para vencer 12-0 a Charros de Jalisco y empatar la serie a un triunfo por bando en el Juego 2 de la primera ronda de playoffs, disputado en el Estadio Fernando Valenzuela.

OFENSIVA EXPLOSIVA

La ventaja comenzó a tomar forma desde la primera entrada. Con las bases llenas, Andretty Cordero produjo las dos primeras carreras del juego con sencillo al central y un balk permitió que se moviera la pizarra para el 3-0. Ese primer golpe marcó el ritmo del encuentro y obligó a Charros a remar contracorriente desde muy temprano.

Tablazo de ParedesuD83DuDCA5



Los @ClubNaranjeros suman dos carreras más con este cuadrangular de Isaac ParedesuD83DuDD25#LigaARCO? pic.twitter.com/qladXT4Ze7 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 3, 2026

En el segundo episodio, Hermosillo amplió la diferencia de forma definitiva. Isaac Paredes conectó cuadrangular de dos carreras para el 5-0, su primero de la postemporada, y más adelante en el inning Cordero volvió a aparecer con batazo productor de dos más. La ofensiva no se detuvo ahí y cerró ese ataque con jonrón de Milán Tolentino, también el primero para él en playoffs, que colocó el marcador 11-0 y dejó el juego prácticamente resuelto antes de la mitad. Naranjeros mantuvo presión constante en el resto del encuentro, administró la ventaja y sumó una carrera más en la séptima entrada para completar el 12-0 definitivo, sin necesidad de arriesgar ni acelerar el paso.

PITCHEO DOMINANTE

Con amplio respaldo en la pizarra, Omar Cruz trabajó con control desde la loma. El derecho lanzó cinco entradas sin permitir carrera, aceptó cuatro imparables, no otorgó bases por bola y ponchó a cuatro rivales, manteniendo a Charros sin oportunidades reales de reacción.

A partir del sexto inning, el bullpen continuó con el dominio. Orlando González, Fernando Salas, Raúl Barrón y Enrique Castillo se combinaron para retirar los últimos episodios sin permitir hit, completando una blanqueada en la que Jalisco fue limitado a sólo cuatro imparables en toda la noche.

¡¡Gran triunfo, equipo!! uD83DuDC4FuD83CuDFFBuD83CuDF4A



La serie se trasladará a Jalisco, donde jugaremos el próximo domingo 04, lunes 05 y martes 06 de enero en el Estadio Panamericano. uD83CuDFDF pic.twitter.com/yo9Rn6M8WZ — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) January 3, 2026

Por Charros, Ronald Medrano cargó con la derrota tras recibir siete carreras en apenas una entrada y dos tercios, sin poder frenar el ataque sonorense desde el inicio. Con pitcheo dominante y producción tempranera, Naranjeros respondió tras el primer juego de la serie y recuperó equilibrio antes del cambio de sede. La serie continúa en Jalisco el próximo domingo a las 17:00 horas, tiempo de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui