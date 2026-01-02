Playoffs LAMP: Los Águilas vueltan alto en Cajeme y ponen a los Yaquis contra las cuerdas

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante todo el rol regular, el Estadio Yaquis fue la principal fortaleza de la Tribu, pero en el arranque de los playoffs ha resultado todo lo contrario, pues por segunda noche consecutiva los locales cayeron y en entradas extras ante su gente, ahora por marcador de 10-8 frente a los Águilas de Mexicali.

Con este resultado, los cachanillas ponen la serie 2-0 y les basta una victoria de tres juegos que tendrán en casa para avanzar a las semifinales de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). Cosa contraria a los de Sonora, que necesitan ganar al menos dos para regresar la serie a casa.

Juegazo

Dentro de las acciones del compromiso, fueron los Yaquis quienes abrieron la pizarra, con un imparable productor de dos carreras del capitán Juan Carlos Gamboa ante los envíos de Gabriel Ponce. La respuesta de los ‘empulmados’ fue al instante, con Yadir Drake acercando a su equipo en la tercera. Mexicali volvería a encender su madero en la cuarta con batazo remolcador de dos más de Estevan Florial ante los lanzamientos de Orlando Lara.

La Tribu igualaría los cartones en ese mismo inning con error de Gabriel Ponce. Pero justamente cuando se avecinaban las entradas extras, el flamante refuerzo Alexis Wilson castigó al relevista Nick Gardewine con un tremendo grand slam al jardín derecho, mismo que silenció por completo el estadio.

En la novena, Yaquis volvió a encender a la afición con un rally de cuatro rayitas, para así mandar todo a entradas extras, gracias a los jonrones de Ramiro Peña y Víctor Mendoza ante los disparos de Jake Sánchez. En el capítulo 12 ambos equipos harían una más, pero al inning siguiente, Moisés Gutiérrez y Marco Jaime castigarían a Felipe González con imparables productores y definir el partido.

Lara se fue sin decisión tras cinco entradas de participación, donde le hicieron tres rayitas y ocho imparables. Mientras que Ponce igualmente salió del compromiso sin resultado luego de tres entradas y dos tercios de actividad. La victoria fue para Ernesto Zaragoza, mientras que Felipe González cargó con el descalabro.

Con la serie 2-0 abajo, los Yaquis de Ciudad Obregón no tienen mañana y deberán ganar a como dé lugar el domingo en el Nido de Águilas de Mexicali. La serie volverá a ponerse en marcha el domingo, con Valente Bellozo como el lanzador programado para los del 'Chapo' Vizcarra.

