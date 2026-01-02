Puebla FC mueve sus piezas para el Clausura 2026; defensivo colombiano regresará a 'La Franja'

Ciudad de México.- El Puebla FC sigue moviendo sus piezas en el actual mercado de fichajes, con el fin de regresar al primer plano de la Liga MX y volver a pelear para entrar a las Liguillas. Mediante sus redes sociales, 'La Franja' hizo oficial la incorporación de Kevin Velasco, elemento defensivo que se encontraba cedido en el futbol brasileño.

Velasco se formó en el Cúcuta, con quienes tuvo un corto paso antes de ser enviado al Atlético FC y luego al Deportivo Cali, donde se consolidó como uno de los mejores jugadores dentro de la plantilla. En total, con el cuadro cafetalero, estuvo por poco menos de 200 compromisos, en los cuales anotó 24 goles con 20 asistencias en más de 12 mil 100 minutos disputados en cancha, además de haber recibido 27 tarjetas amarillas y una roja directa.

Luego de cinco años con el Deportivo Cali, llegó en calidad de préstamo a la Liga MX para el Puebla FC, quien, luego de su rendimiento, hizo válida la cláusula de compra definitiva, la cual ascendió a más de 1.8 millones de dólares. Con la playera de los 'Camoteros', el sudamericano tiene 46 compromisos, en los cuales llegó a marcar dos goles con cinco asistencias en poco más de 3 mil minutos.

#Deportes | 'La Franja' se queda; directivo de TV Azteca desmiente que el Puebla FC será vendido al Atlético Morelia uD83DuDDE3??https://t.co/W8KthTAfEX — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 20, 2025

El Puebla anunció su regreso triunfal luego de su paso por el Club Athletico Paranaense, al cual estuvo cedido por todo el 2025 en el Campeonato Brasileiro Série B (Segunda División de Brasil). En las diferentes competencias a las cuales fue requerido, pudo marcar dos tantos, además de tres asistencias, teniendo su última actividad oficial en noviembre.

Velasco ya se encuentra de regreso con 'La Franja', integrándose a la pretemporada que el equipo mantiene de cara al inicio del Clausura 2026. El Puebla comenzará su participación en el siguiente torneo de la Liga MX, midiéndose contra el Atlas, el próximo viernes, 9 de diciembre a las 21:00 horas (horario CDMX).

Empezamos enero muy movidos uD83EuDEE8 y con un nuevo Enfranjado que viene a enfrentar este reto con Tokio uD83EuDEF5uD83CuDFFBuD83DuDE0E



¡Bienvenido de vuelta, Kevin Velasco! uD83DuDC4AuD83CuDFFB uD83DuDD35?? #LaFranjaNosUneuD83CuDFBD pic.twitter.com/PSzxlEXxwA — Club PueblauD83CuDFBD (@ClubPueblaMX) January 2, 2026

Esta reincorporación para el Puebla se suma a las dos anteriores anunciadas por el propio club, en las cuales se oficializaron la llegada de Eduardo Mustre, jugador nacionalizado mexicano, además de Ignacio Maestro Puch, delantero argentino que ya cuenta con experiencia en el futbol internacional con la 'Albiceleste'.

#Deportes | Puebla FC anuncia a un par de refuerzos; delantero de la 'Albiceleste' jugará para 'La Franja' ?https://t.co/Bb7lTgQAk5 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui