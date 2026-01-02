TJ Watt confía en poder participar en el crucial duelo de los Steelers ante Ravens

Pittsburgh, Estados Unidos.- Después de perderse los tres últimos juegos de su equipo mientras se recuperaba de un pulmón parcialmente colapsado, TJ Watt está en camino de regresar para el último encuentro garantizado del equipo, confirmó este viernes 3 de enero del 2026 el cuatro veces apoyador All-Pro de los Pittsburgh Steelers.

El linebacker señaló que espera jugar el domingo por la noche cuando los Baltimore Ravens los visiten con el título de la AFC Norte en juego. Practicó de forma limitada la semana pasada, pero finalmente no regresó al juego durante la derrota de los Steelers por 13-6 ante los Cleveland Browns.

"Todavía es muy pronto", dijo Watt, que suma siete capturas, dos recuperaciones de balón suelto, una intercepción y 10 tacleadas para pérdida esta temporada. "Como dije, tuve una gran semana de práctica. No tenía limitaciones. Intenté simular todo lo que pude con hombreras y cosas así, pero solo se puede simular hasta cierto punto. Así que ahora mismo me siento muy bien. Espero que el domingo también sea así".

Watt se perdió tres juegos por la lesión

Watt declinó entrar en detalles sobre cómo se vio afectado físicamente, centrándose en su lugar en lo que puede hacer para ayudar a Pittsburgh a entrar en los playoffs. Los Steelers han llegado a la postemporada cinco veces durante la carrera de Watt, pero aún no han avanzado.

Watt calificó el accidente que lo mantuvo fuera y que fue gestionado por un miembro del personal deportivo y médico del club como una "casualidad". El jugador de 31 años, como muchos jugadores de la NFL, lleva tiempo utilizando este tratamiento. Aunque Watt no descartó recurrir a ella en el futuro, añadió con una sonrisa que no formará parte de su rutina de recuperación a corto plazo.

El apoyador espera jugar ante los Ravens

El Jugador Defensivo del Año de la NFL 2021 experimentó molestias tras recibir tratamiento en el centro el 10 de diciembre y fue hospitalizado; le dijeron que necesitaba una cirugía para arreglar su pulmón. Después de eso, Watt se perdió tres partidos clave mientras se recuperaba.

Los Steelers terminaron 2-1 durante ese tramo, duplicando el total de victorias que el club tuvo sin Watt en la alineación durante las primeras ocho temporadas de su carrera y pueden ganar la división por primera vez desde 2020 al vencer a los Ravens el domingo por la noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui