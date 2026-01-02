Uno de los mejores luchadores de todos los tiempos regresaría a WWE para su gira de retiro

California, Estados Unidos.- La empresa de lucha libre más mediática a nivel mundial, la WWE, tendría preparada una gran sorpresa para toda la afición, pues así como realizaron una gira de despedida para una de las máximas estrellas de todos los tiempos, John Cena, para este año esperan hacer lo mismo para otro legendario luchador.

Diferentes medios especializados en el wrestling afirman que el veterano Chris Jericho estaría de regreso en la compañía tras su exitoso paso en AEW y lo haría en el primer RAW del año, este próximo 5 de enero en el Barclays Center, en Brooklyn, New York, Estados Unidos.

El conocido como 'Y2J' y primer campeón indiscutido en la historia de WWE, culminó el 31 de diciembre del 2025 su contrato en AEW, por lo que todo estaría servido para que vuelva a la empresa que lo puso en lo más alto y que lo convirtió en una estrella de la lucha libre.

#WhatIf: On Raw’s Netflix anniversary, the lights cut and the millennium countdown hits zero, only for Chris Jericho to walk out, reviving old Y2J energy with a fresh, electric twist and proclaim that Raw is Jericho again?#SKWAI @IAmJericho pic.twitter.com/cKMzJqIWlf — Sportskeeda Wrestling (@SKWrestling_) January 2, 2026

Meses anteriores, Jericho, de 55 años de edad, expresó abiertamente que buscaría su vuelta a WWE. Su intención es tener una gira de retiro y, debido a la gran relación que tiene con HHH, luce viable que sea la primera gran sorpresa del año en el 'Deporte de Espectáculo'.

Aunque ya es un nombre consolidado en la industria, su paso de poco más de cinco años en AEW reforzó su carrera, ya que el canadiense fue uno de los principales estandartes de la empresa; incluso se convirtió en el primer campeón mundial de la historia de esa compañía.

Carrera llena de títulos

El 'Mejor del mundo en todo lo que hace', como se autonombra, es uno de los pocos luchadores en la historia que ha ganado todos los títulos de la WWE; entre sus principales conquistas se encuentran ser nueve veces Campeón Intercontinental (el más veces en la historia), primer Campeón Indiscutible, Campeón Mundial, récord del tiempo total acumulado más largo en el Royal Rumble, ganador del título de los Estados Unidos, campeón de parejas y el tercer Campeón del Grand Slam y nivel de la Triple Corona en WWE.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8 ÚLTIMA HORA uD83DuDEA8uD83DuDEA8



Hoy expira el contrato de Chris Jericho con #AEW y será un agente libre. Esto le permitiría firmar con #WWE. pic.twitter.com/ES1x0rLiDP — Planeta Wrestling (@Planeta_Wrest) January 1, 2026

Además, Chris Jericho es reconocido mundialmente, ya que tuvo pasos exitosos en las empresas más importantes de Japón y México; inclusive en tierras aztecas se presentaba en el ring bajo el nombre de 'Corazón de León', donde se ganó el cariño del público tricolor.

