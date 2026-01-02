Yaquis de Obregón cae en extrainnings ante Águilas de Mexicali en el inicio de los playoffs de LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- En el inicio de los playoffs de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) 2025-2026, los Águilas de Mexicali lograron quedarse con el triunfo ante Yaquis de Obregón en el primer compromiso de la serie. Un batazo pegado a la línea de foul del jardín derecho en la apertura de la décima entrada abrió la puerta para que los cachanillas anotaran la carrera de la diferencia en el marcador.

Pese a la gran actuación por parte de ambos abridores, ninguno de ellos pudo quedarse con la victoria; Odrisamer Despaigne abrió por 'La Tribu', trabajando por espacio de seis entradas y un tercio, en las cuales le conectaron cinco imparables y permitió dos carreras limpias. Por contraparte, David Reyes inició el encuentro por Mexicali y llegó a lanzar seis capítulos con dos anotaciones, aunque solo una de ellas fue limpia.

Luego de que en las primeras tres entradas, ninguna de las ofensivas pudiera romper el cero, la primera rayita cayó para la novena fronteriza, con un batazo de poder, conectado por Yadir Drake al jardín izquierdo, poniendo el uno por cero en la cuarta alta. La respuesta por parte de Obregón llegó en el cierre del quinto rollo con José Alonso Gaitán dando la voz de ataque, conectando un sencillo y luego robándose la segunda almohadilla.

Con corredor en posición de anotar, Santiago Chávez envió la pelota al jardín central, permitiendo que Gaitán se descolgara desde la segunda base hasta la registradora. El ataque no frenó ahí, ya que Allen Córdoba se puso en circulación con fielder's choice y, tras robarse una almohadilla, un par de lanzamientos descontrolados le permitieron timbrar la segunda carrera para Obregón.

En la fatídica séptima, Mexicali tomó en descontrol a Despaigne, quien puso en circulación a par de elementos, antes de ser sustituido por Raffi Vizcaíno. Pese al nuevo lanzador, Marco Jaime conectó una línea que no pudo ser cortada por Roberto Valenzuela, permitiendo que cayera la del empate en los spikes de Norberto Obeso.

La ofensiva de 'La Tribu' tuvo un par de oportunidades para retomar la ventaja, aunque en la octava entrada dejaron a corredor en tercera sin lograrlo avanzar y en el cierre de la novena, Juan Robles otorgó tres bases por bola consecutivas, aunque Yaquis no lo pudo aprovechar. La de la diferencia cayó en la apertura de la décima con un doblete de Alex Mejía.

Fuente: Tribuna del Yaqui