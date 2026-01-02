Yaquis de Obregón suma otro refuerzo para playoffs; Leobaldo Piña se une a 'La Tribu' en la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- Con el fin de perfeccionar más aún su roster para disputar los playoffs de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) 2025-2026, Yaquis de Obregón anunció a un extranjero más que se integrará a sus filas como flamante refuerzo. El nuevo elemento para 'La Tribu' es Leobaldo Piña, quien viene de imponer grandes números con el madero en la LBPRC, además de aportar grandes jugadas defensivas en los jardines.

Leobaldo José es nacido en Turmero, Venezuela, y cuenta con 31 años de edad; sus principales posiciones son la tercera y primera base, aunque en las últimas temporadas se ha destacado por su confiable cobertura en cualquiera de las tres praderas. Piña comenzó su carrera en la Dominican Summer League, al ser firmado por el equipo filiar de los St. Louis Cardinals, además de varias temporadas en la Gulf Coast League.

Luego de varias temporadas en Ligas Menores y la Liga Independiente, regresó a su país natal para debutar en la Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente con los Leones de Caracas por un par de años y luego pasó a los Tigres de Caracas. En la temporada 2025-2026, dejó un promedio de bateo de .327, conectando un total de 35 imparables con tres vuelacercas y 18 carreras impulsadas a lo largo de 33 compromisos.

También ya conoce el beisbol azteca, pues llegó en la Liga Mexicana de Beisbol, jugando par de temporadas para los Dorados de Chihuahua, convirtiéndose en una estrella desde su arribo. En total, suma 690 turnos legales en la LMB, acumulando .322 de avg., con 15 vuelacercas y 103 carreras producidas.

El venezolano ya se encuentra en el roster del equipo, por lo que es probable que para el segundo compromiso de los playoffs ante Águilas de Mexicali, pueda tener sus primeras participaciones con Yaquis. Piña se suma a Domingo Leyba como los últimos refuerzos anunciados por Obregón.

Salen tres elementos del roster

En consecuencia, por las recientes incorporaciones, Gabe Álvarez y la directiva cajemense tuvieron que cesar a tres elementos extranjeros, siendo los cubanos Elián Leyva y Luis Romero los elegidos. Además del par de caribeños, se anunció la baja de Taiki Sekine, jugador 'sacrificado' para la llegada de Ramiro Peña en el draft de sustitución.

Fuente: Tribuna del Yaqui