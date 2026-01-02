Yaquis de Obregón vs Águilas de Mexicali; dónde ver EN VIVO el juego 2 de los playoffs de la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras una dolorosa derrota en el primer juego de los playoffs de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) 2025-2026, Yaquis de Obregón volverá a recibir la visita de los Águilas de Mexicali para continuar con las actividades. 'La Tribu' saldrá obligada a la victoria para emparejar los resultados antes de desplazarse hasta tierras fronterizas para el reinicio de la serie.

En el primer juego del año, Juan Robles se anotó la victoria, luego de lanzar la novena entrada y, aunque otorgó tres bases por bola de manera consecutiva, pudo fajarse a la hora cero y evitar que las anotaciones de los locales terminaran por llegar. Efraín Contreras, cerrador de Obregón, fue el lanzador que cargó con la derrota luego de dos entradas de trabajo, en las cuales permitió una carrera; Jake Sánchez fue el encargado de retirar la décima, anotándose el salvamento.

Luego de que Odrisamer Despaige y David Reyes retiraran los primeros tres capítulos colgando ceros, el empate se rompió en la apertura del cuarto episodio con un cuadrangular solitario al jardín izquierdo de Yadir Drake. La respuesta por los locales cayó en el cierre de la quinta, ya que con Alonso Gaitán en la segunda, Santiago Chávez puso el uno por uno y, luego de un par de lanzamientos descontrolados, pudo descolgarse hasta la registradora.

Con solo una carrera de ventaja, Mexicali volvió a poner el empate en el marcador, con una fuerte línea de Marco Tulio Jaime que no pudo ser cortada por Roberto Valenzuela. Yaquis tuvo la oportunidad de tomar la delantera en la octava con corredor en tercera y posteriormente en el cierre de la novena cuando tuvo caja llena y solo un out, pero no pudieron concretar la anotación; Alex Mejía envió al plato la de la diferencia con un batazo atrasado al jardín derecho.

Yaquis de Obregón vs Águilas de Mexicali/Juego 2 Playoffs

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Viernes, 2 de enero

Horario: 20:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes 2

Para el segundo compromiso de los playoffs, Obregón tendrá por inicialista a Orlando Lara; el zurdo tuvo dos salidas contra Mexicali en la temporada, mismas en las que salió sin decisión, dejando efectividad de 2.38 cuando le lanza a los 'Emplumados'. Águilas enviará a la loma a Gabriel Ponce, quien solo tuvo una aparición contra 'La Tribu' en la temporada, en la cual lanzó dos entradas sin permitir daño en calidad de relevo.

Fuente: Tribuna del Yaqui