Alejandra 'La Rockera' es nominada a la Pelea Más Dramática del Año por el CMB

Ciudad Obregón, Sonora.- El nombre de Alejandra Guzmán vuelve a robarse los reflectores en el boxeo mundial, pues la sonorense podría ganar uno de los galardones más importantes que entrega el Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El organismo dio a conocer que la conocida como 'Rockera' está nominada en la categoría 'Pelea Más Dramática del Año', tras la intensa y aguerrida contienda que tuvo ante Joana 'Medusa' Chavarría.

Dicha guerra tuvo lugar en el Palenque de la Expo de Ciudad Obregón, el pasado 27 de junio del 2025. En esa ocasión, ambas pugilistas se repartieron metralla durante 10 asaltos, pero al final fue la cajemense la que salió con la mano en alto por decisión mayoritaria.

uD83EuDD4A 2025 reminded us why we love boxing!



Go vote for the Best of 2025 at the link below. Who was your favorite fighter, moment, knockout?



uD83DuDDF3? Vote here: https://t.co/xPBvcQQXbW#wbcboxing #bestofwbc2025 pic.twitter.com/7OZBnCEXdu — World Boxing Council (@WBCBoxing) January 16, 2026

Además de la victoria contra la 'Medusa' en casa, igualmente esa noche, Alejandra Guzmán se convirtió en la nueva campeona internacional del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Para así adjudicarse su tercer cinturón de su carrera profesional, ya que hace un par de años fue monarca intercontinental de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y el continental de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Por otra parte, la sonorense ya sabe lo que es ganar un premio a lo mejor del año por parte del organismo verde y oro. En el 2023 se llevó el premio a Mejor Nocaut del Año del boxeo femenil, tras su explosiva victoria por la vía rápida ante la entonces invicta Ramla Ali.

Otras candidatas

Otra de las peleas que también está nominada es la que tuvo la exolímpica mexicana Citlalli Ortiz frente a la campeona mundial Franchon Crews Dezurn. Mientras que la boxeadora costarricense, Yokasta Valle, y la estadounidense Yadira Bustillo, también están en la terna de nominaciones.

Será en los próximos días cuando el Consejo Mundial de Boxeo dé a conocer a los ganadores de lo mejor del 2025, donde también están las categorías de: Mejor Boxeador del Año, Mejor Novato del Año, Mejor Entrenador, Mejor Pelea, entre otros.

¡Orgullo cajemense! uD83EuDD47uD83CuDDF2uD83CuDDFD

Triunfó Alejandra «La Rockera» Guzmán como campeona intercontinental de la Federación Internacional de Boxeo.



Guzmán noqueó en el octavo asalto a Ramla Ali, recetando la primera derrota profesional a la británica. pic.twitter.com/gA8OmElxTG — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) June 18, 2023

Fuente: Tribuna del Yaqui