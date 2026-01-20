Barcelona vs Slavia Praga; horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 7 de la Champions League

Ciudad de México.- Con solo dos encuentros para finalizar la primera fase de la Champions League, el Barcelona intentará meterse entre los primeros ocho clasificados aunque para ello, deberán vencer al Slavia Praga en una dura visita por República Checa. El conjunto español buscará obtener su boleto directo a los octavos de final mientras que los locales intentarán clasificar a los playoffs eliminatorios.

Al momento, el Barcelona se ubica en el puesto 15, luego de haber conseguido 10 unidades, derivadas de las tres victorias, un empate y par de derrotas en las seis jornadas disputadas hasta ahora. En caso de conseguir un triunfo y esperar los resultados en el resto de las plazas, el conjunto catalán pudiera escalar hasta la séptima posición para afrontar el último compromiso ya en los puestos de clasificación.

El último duelo que tuvo el Barça en la Liga de Campeones de la UEFA fue el 9 de diciembre del 2025, cuando se enfrentaron al Frankfurt en la cancha del Camp Nou, teniendo a Joules Koundé como héroe. El atacante marcó un par de anotaciones con la que la escuadra catalana le dieran la vuelta y se quedara con el triunfo que lo afianzó dentro de las cabezas de grupo.

#Deportes | Jules Koundé se lleva doblete en la victoria del Barcelona sobre el Frankfurt de la Champions League ???https://t.co/s4orKPRwIE — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 10, 2025

En contraparte, el conjunto checo afronta una realidad muy distinta ya que una sola derrota, estaría sentenciando su eliminación de la temporada 2025-2026 de la Champions League. El Slavia se encuentra en el puesto 33 con solo tres puntos y a una distancia considerable del Copenhague, por lo que el partido ante el Barcelona será determinante en sus aspiraciones para avanzar a la siguiente ronda.

Horarios del Barcelona vs Slavia Praga

Estadio: Eden Arena, Praga, República Checa

Fecha: Miércoles, 21 de enero

Horario: 14:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: FOX ONE

El Barcelona afrontará dicho compromiso con seis bajas de consideración en su plantilla entre las que destacan, la ausencia de Lamine Yamal que cumplirá con la sanción por acumulación de amarillas y la de Ferrán Torres, jugador que presentó una molestia muscular. La buena noticia para los seguidores del cuadro catalán, es que Raphinha fue incluido en la convocatoria, luego de perderse el duelo anterior y las últimas sesiones de entrenamiento.

The squad called up to travel to Prague! ?? pic.twitter.com/8WbijGSyaQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui