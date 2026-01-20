Charros de Jalisco vs Tomateros de Culiacán; dónde ver EN VIVO el juego 1 en la final de la LAMP 2026

Culiacán, Sinaloa.- Luego de tres intensos meses de rol regular y unos aguerridos playoffs, la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) entrará a la etapa final de la temporada 2025-2026 con el enfrentamiento del que se ha convertido en el nuevo clásico. Charros de Jalisco visitará a Tomateros de Culiacán para enfrentarse en una nueva pelea, aunque ahora será por el título del circuito invernal.

Esta será la cuarta ocasión en la que ambas novenas se enfrenten en una fase final, siendo Charros quien marcha con mejores dividendos; el primer cruce que tuvieron en la pelea por el título fue en la temporada 2014-2015, donde Tomateros resultó mejor librado. El segundo enfrentamiento fue en la 2021-2022, serie que fue conquistada por la escuadra jalisciense, al igual que en la temporada anterior.

Ambas escuadras llegarán con un descanso considerable, pues lograron finiquitar rápido sus compromisos de la semifinal; Tomateros fue el primero que consiguió el acceso a la última pelea por el título. Culiacán se impuso en cuatro juegos consecutivos a Algodoneros de Guasave, quienes no pudieron ofrecer resistencia y fueron vapuleados sin poder conseguir una victoria en la antesala de la final.

Por su parte, los Charros se enfrentaron a Águilas de Mexicali, equipo que tuvo ciertos destellos y tomó la delantera en varios encuentros, aunque solo pudieron concretar una victoria y se fueron luego de cinco compromisos. Los hermanos Julián y Tirso Ornelas fueron los más destacados de la serie, cargando con gran parte de la ofensiva, además de ofrecer una gran cobertura en los jardines.

Horarios de Charros de Jalisco vs Tomateros de Culiacán

Estadio: Estadio Tomateros, Culiacán, Sinaloa

Fecha: Miércoles, 21 de enero

Horario: 20:05 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes

En el Draft de refuerzos, Tomateros fue quien eligió primero y optó por tomar a Estevan Florial, patrullero dominicano con poder que en la temporada jugó para Águilas de Mexicali, siendo uno de sus mejores elementos con el madero. En contraparte, Jalisco sumó experiencia a su bullpen, ya que el refuerzo elegido fue Jesús Cruz, brazo de relevo con vasta experiencia en MLB.

