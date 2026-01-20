Cimarrones de Sonora gusta, gana y golea en su visita al Carlos Vega de Zacatecas

Zacatecas, Zacatecas.- Los Cimarrones de Sonora siguen encendidos en la Liga Premier, pues este martes 20 de enero consiguieron una valiosa victoria en la temporada, al pasarle por encima a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) en el propio estadio Carlos Vega, de la ciudad minera.

El conjunto hermosillense abrió el marcador al minuto 34, cuando Bryant Navarro aprovechó un balón dentro del área para rematarlo al fondo de la portería. Posteriormente caería la pesadilla para los locales, ya que, al minuto 39, la UAZ se quedó con diez jugadores luego de la expulsión de Aldo Aguilar, quien cometió una falta sobre Aldo Serna.

Para la segunda mitad, los de Sonora aprovecharon la superioridad numérica para ampliar la ventaja; al minuto 60, por conducto de Bryant Navarro, marcó su doblete y encaminó el partido. El tercer gol llegó en una jugada colectiva que culminó Aldo Serna tras asistencia de Pablo Molina al 74 y, finalmente, Emmir Pérez selló la goleada con un disparo desde la banda derecha para poner el 4-0 definitivo.

Los puntos de la Jornada 15 son nuestros.

Una vez finalizado el encuentro, el técnico Valentín Arredondo destacó el momento del equipo. "Demostramos carácter y contundencia; son dos triunfos valiosos que nos dan confianza; aún queda torneo y buscaremos seguir con este buen paso", afirmó el estratega.

Cabe destacar que con este resultado, Cimarrones de Sonora acumula siete juegos consecutivos sin perder en el torneo; además, llega a 33 puntos, ubicándose en segundo lugar dentro del grupo 1. La siguiente parada de los sonorenses será nuevamente como visitantes ante Mineros de Fresnillo el próximo sábado.

A seguir

Por otra parte, el mediocampista Christian Fernández es uno de los jugadores a seguir en la Liga Premier. El futbolista, originario de la Ciudad de México, de 21 años, vive un gran momento, e inclusive en el partido anterior fue la figura de los Cimarones en la victoria ante Ensenada. "Es bonito conseguir doblete, me ayudará a ganar confianza y seguir aportando al equipo para lograr triunfos", comentó para el club.

Christian Fernández forma parte de Cimarrones de Sonora desde 2021, etapa en la que ha sido protagonizado dentro del plantel y en la que logró el campeonato de Liga Premier en 2024. En el actual torneo, el mediocampista ha sido titular en los 15 juegos, acumulando 1133 minutos y 3 goles, consolidándose como uno de los mejores mediocampistas.

El mediocampista Christian Fernández tuvo actuación destacada en el triunfo de Cimarrones de Sonora 7-2 ante Ensenada FC, al marcar un doblete en el juego correspondiente de la fecha 14 de la temporada 2025-2026 de la Liga Premier.

El futbolista, originario de la Ciudad de…

2026 de la Liga Premier.



El futbolista, originario de la Ciudad de… pic.twitter.com/5BTCLnCcsW — Cimarrones de Sonora (@CimarronesFC) January 19, 2026

