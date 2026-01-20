Clausura 2026: Águilas del América estaría cerca de firmar a una estrella brasileña del Palmeiras

Ciudad de México.- Luego del pésimo desempeño que han mostrado las Águilas del América en las primeras jornadas del Clausura 2026, se estaría buscando un atacante en el extranjero y, de acuerdo con la información proveniente del club, un mediocampista brasileño estaría arribando a Coapa en los próximos días. Raphael Veiga, atacante que juega para el Palmeiras en el Brasileirao, se estaría convirtiendo en un nuevo jugador 'azulcrema'.

Según lo publicado por ESPN, André Jardine le comunicó a la directiva del América que el centrocampista de 30 años tiene el perfil idóneo para arribar al equipo y ayudar a solventar la crisis ofensiva que han mostrado en los últimos meses y que se agudizó con el inicio del Clausura 2026. Es por eso que los altos mandos de Coapa ya se habrían puesto en contacto con la gente del Palmeiras para comenzar con las negociaciones.

Raphael es un histórico del Palmeiras, pues registra 377 compromisos defendiendo los colores azul y verde, con más de un centenar de anotaciones y 54 asistencias, en 24 mil 011 minutos disputados en cancha. El mediocampista tiene un acuerdo con el conjunto brasileño, el cual finalizará en marzo del 2027, aunque el América pagará su cláusula de rescisión.

También, varias fuentes aseguraron que el propio jugador estaría dispuesto a fichar con el cuadro 'azulcrema', ya que es un equipo con prestigio y conoce a gran parte del cuerpo técnico.

Veiga está tasado en 10 millones de dólares de acuerdo a la información recopilada en Transfermarkt, aunque el América está buscando reducir el precio de dicha cifra y la información indica que las negociaciones van encaminadas rumbo a buen puerto. En caso de que el fichaje no se concrete, los de Coapa están analizando más opciones y una de ellas es la de Mauricio Malgahaes, de apenas 23 años.

Raphael Veiga estaría arribando al América para cubrir el vacío que dejó Diego Valdés, aunque para que se pueda concretar, deberán buscarle salida a un extranjero para liberar una plaza de No Formado en México (NFM). Tanto Víctor Dávila como José Zúñiga han tenido acercamientos con otros clubes de la Liga MX y de ello dependerá que las Águilas puedan dar un paso adelante y concretar una nueva firma extranjera.

Fuente: Tribuna del Yaqui