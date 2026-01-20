Cristiano Ronaldo gana juicio a la Juventus y Gilberto Mora no jugará contra Panamá y Bolivia: Esto y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de tus deportistas y disciplinas favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo encontrarás las noticias que están marcando la pauta en la agenda deportiva, para que nunca pierdas de vista lo que está en tendencia. En la edición de este martes 20 de enero de 2026, conoce que Cristiano Ronaldo le gana juicio a la Juventus.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Gilberto Mora será baja en los próximos partidos de la selección

Gilberto Mora no participará en los próximos encuentros de la Selección Mexicana frente a Panamá y Bolivia. El jugador ha quedado fuera de la convocatoria debido al cansancio acumulado y a diversas molestias físicas. El cuerpo técnico decidió darle descanso para evitar una lesión de mayor gravedad.

Se terminó la temporada para Jimmy Buttler

La temporada de Jimmy Butler en la NBA ha llegado a su fin de manera prematura. Una rotura de ligamento cruzado en su rodilla lo obligará a alejarse de las canchas por el resto de la temporada. Esta sensible baja representa un golpe durísimo para las aspiraciones de su equipo en la competencia.

Cristiano Ronaldo le gana juicio a la Juventus

Cristiano Ronaldo no tendrá que devolver los 10 millones de dólares que la Juventus le entregó como anticipo durante la pandemia. Un juez falló a favor del astro portugués, determinando que puede conservar el dinero. Así concluye la disputa legal entre el delantero y su antiguo club italiano.

