Cristiano Ronaldo se impone fuera de la cancha; ganó juicio multimillonario a la Juventus

Ciudad de México.- Luego de más de cuatro años inmersos en un juicio, la batalla legal entre Cristiano Ronaldo y la Juventus, uno de sus exequipos, llegó a su fin con un resultado favorable para el jugador de talla internacional. La resolución le garantizó al lusitano una cifra superior a los 11 millones de euros, los cuales se le debían desde que la pandemia global del COVID-19 azotó al mercado deportivo.

Cabe recordar que el 2020 fue un año atípico por el confinamiento, acciones que tuvieron una repercusión considerable en todos los clubes deportivos, los cuales pactaron con sus jugadores pagos diferidos para aliviar la complicada actualidad que se enfrentaba. Bajo este mismo régimen, acordó con CR7 el aplazar su sueldo de cuatro meses (marzo a junio), comprometiéndose a pagar una cifra que rondaba los 23.2 millones.

Cuando el lusitano firmó para el Manchester United en el 2021, exigió a la Juventus el pago pendiente, pero ante la negativa inicial por parte del equipo, se tuvo que recurrir a las instancias legales. A finales del 2024, el Tribunal de Arbitraje de la Federación Italiana de Fútbol redujo la deuda a la mitad y obligó al equipo a pagar 11 millones, lo cual se realizó, pero el club del Piemonte recurrió a un segundo juzgado para apelar la decisión inicial.

Juzgado Laboral de Turín vuelve a fallar a favor de Ronaldo

De acuerdo a lo publicado por los medios locales, la justicia italiana le volvió a dar la razón a Cristiano, por lo que no deberá regresar la cifra que le fue pagada por la Juventus hace un par de años. Además, el club del 'calcio' le deberá otorgar 80 mil euros extras por los gastos que el jugador tuvo que realizar durante todos estos años del juicio legal, por lo que en total, CR7 recibirá una cifra total que supera los 220 millones de pesos.

Aun con este segundo fallo, se estima que la 'Vecchia Signora' recurra a una última instancia para volver a apelar la decisión, alegando que el acuerdo realizado con el jugador no fue un aplazamiento de su salario, sino que se firmó una carta en la cual renunciaba a cuatro meses de sueldo.

CR7 llegó a la Juventus en octubre del 2018 luego de su exitoso paso por el Real Madrid y, luego de tres años, regresó al Manchester United. Con el club de Italia disputó 134 juegos en los cuales anotó más de 100 goles y puso 28 asistencias, además de ganar cinco títulos.

Fuente: Tribuna del Yaqui