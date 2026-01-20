El CMLL define cartel de lujo con el que hará su regreso a Sonora: Conoce qué luchadores participarán

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de años de ausencia, por fin este sábado las máximas estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) regresan a Ciudad Obregón para encabezar una histórica función. El Último Guerrero y Místico serán los encargados de estelarizar el evento, en una explosiva contienda mano a mano, desde el Gimnasio Municipal Manuel Lira García.

Este combate promete y bastante, pues se trata de una de las rivalidades más populares y aguerridas de la actualidad. Inclusive, ambos gladiadores ya se vieron las caras hace un par de semanas, y el resultado fue a favor del 'Príncipe de Plata y Oro', por lo que ahora el lagunero tendrá la oportunidad de vengar su derrota en territorio cajemense.

Magna función

Además de la rivalidad del 'Luchador de Otro Nivel' y el último 'boom' de la lucha libre, también subirán al ring verdaderas estrellas de la empresa denominada como la 'Seria y Estable'. La lucha semifinal estará a cargo del regreso del Elemental a la tierra que lo hizo grande, para formar equipo con Willy Cortez, quien en su momento fue su gran enemigo, pero que esa noche deberán enfrentar a Neón y Tigre de Bengala NG.

Mientras que en la cuarta lucha. Dulce Gardenia y Dragon Black Jr. se medirán ante Villano III Jr. y Rey Sombra Jr., en otro atractivo cruce. A su vez, otra de las contiendas más esperadas de ese día es la que tendrán la dupla de Komonito y Tengu vs. Kemalito y Chamuel.

Por otra parte, el talento regional será el encargado de hacer vibrar al público en las primeras dos luchas. Primero Cannon y Cobra King intentarán derrotar a los rudos Sagrado Tormento y Drak Fire, en lo que es la primera lucha de la noche. Posteriormente habrá un duelo denominado: 'Ídolos de Cajeme', donde Gallito de Oro y Blue Star tendrán un esperado mano a mano.

Cartel

Cabe destacar que las puertas del Gimnasio Municipal se abrirán a las 19:30 horas. Los boletos se encuentran a la venta de manera digital a través de la página Xticket, mientras que físicamente los interesados pueden adquirir sus pases en el Hotel Wyndham.

Fuente: Tribuna del Yaqui