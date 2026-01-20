Estrella de los Naranjeros y la LAMP llega como refuerzo a Dominicana para pelear por el título

Santo Domingo, República Dominicana.- Las estrellas de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) siguen reforzando las diferentes ligas del Caribe; ahora los Toros del Este de República Dominicana anunciaron la llegada del experimentado lanzador mexicano Wilmer Ríos.

El inicialista llega en gran momento al diamante, pues lanzó este invierno con los Naranjeros de Hermosillo y tuvo marca de siete victorias y tres descalabros con 3.72 de efectividad en 13 aperturas en la fase regular. Mientras que colectivamente, los de la 'H' quedaron eliminados en la primera ronda de playoffs.

Fue este lunes 19 de enero cuando el sinaloense viajó a Dominicana para rápidamente portar los colores del conjunto que busca conquistar la corona de la Liga Dominicana de Beisbol y obtener su boleto a la Serie del Caribe que se jugará en el Estadio Panamericano de Guadalajara.

¡Mucho éxito a Wilmer Ríos en LIDOM! uD83EuDD29uD83CuDF4A



Nuestro lanzador forma parte de la novena de Toros del Este, quienes acaban de sellar su pase a la final del béisbol dominicano y se medirán ante Leones del Escogido.uD83EuDD73 pic.twitter.com/DilO8Sp30E — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) January 20, 2026

A la ofensiva, el equipo al cual llega Ríos se encuentra enrachado, ya que los Toros del Este conectaron 49 dobles en la ronda de Round Robin, nueva marca histórica de liga caribeña, dejando atrás los 39 conectados por las Águilas en el 2003-04, pero de igual modo lograron el récord de más bases por bolas recibidas con 88, superando los 87 de las Estrellas Orientales (2021-22).

Será el miércoles 21 de enero cuando los Toros y los Leones del Escogido protagonicen la gran final del certamen. Se espera que sea precisamente en el primero de la serie, donde el mexicano Wilmer Ríos tenga actividad desde la lomita de los disparos.

En el caso de los aseguraron su clasificación a su final número 30 en la historia tras vencer 5-1 a los Gigantes en la jornada 15. Ahora, por segunda vez consecutiva, alcanzan la serie final de la pelota dominicana y siguen con la opción de levantar el bicampeonato.

Igualmente, será una final con tintes tricolores, ya que los felinos también cuentan entre sus filas a otro lanzador de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), el sinaloense José Urquidy, quien tuvo un gran invierno con los Venados de Mazatlán, pero que le ha costado trabajo en su paso por Dominicana.

Fuente: Tribuna del Yaqui