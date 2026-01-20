La Selección Mexicana se 'desploma' en el ranking de la FIFA a meses para el inicio del Mundial 2026

Ciudad de México.- Como una clara muestra de los resultados adversos conseguidos en sus últimos encuentros, la Selección Mexicana volvió a perder terreno en el ranking oficial de la FIFA a menos de cinco meses para que llegue el silbatazo inicial de la Copa del Mundo 2026. Los primeros puestos siguen sin modificaciones, pues España se encuentra en lo más alto de la clasificación, mientras es seguido de cerca por Argentina.
La última victoria para el 'Tricolor' fue en la final de la Copa Oro 2025, por lo que acumula más de seis meses sin cosechar victorias; en el último semestre, la selección ha registrado seis encuentros amistosos en las diferentes fechas FIFA, donde no ha tenido mayor suerte. En esos seis compromisos, los dirigidos por Javier Aguirre solo han conseguido cuatro empates y dos derrotas, incluyendo una goleada ante Colombia.
Senegal da la sorpresa
La selección de Senegal fue el combinado que mayor mejora tuvo en la última publicación del ranking, ya que, al coronarse en la Copa Africana de Naciones, subió siete puestos de golpe, ubicándose en el peldaño 12; Marruecos, combinado que perdió la final de dicho torneo, pudo entrar al top 10. Otro conjunto que se vio afectado fue la selección de Estados Unidos, que terminó siendo excluido de los 10 mejores ante los últimos cambios en el listado.
Top 20 en el ranking FIFA
- España
- Argentina
- Francia
- Inglaterra
- Brasil
- Portugal
- Países Bajos
- Marruecos
- Bélgica
- Alemania
- Croacia
- Senegal
- Italia
- Colombia
- Estados Unidos
- México
- Uruguay
- Suiza
- Japón
- Irán
El combinado mexicano tendrá la oportunidad de recuperar el rumbo y resarcir la maltratada relación que tienen con el aficionado; el 'Tricolor' se enfrentará a Panamá el jueves 22 de enero y el domingo 25 del mismo mes se medirá contra Bolivia, ambos en calidad de visitante. La primera fecha FIFA del año será a finales de marzo, donde la Selección Mexicana ya tiene a Portugal y Bélgica como rivales; también se tendrá otra ventana internacional antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, la cual arrancará con el partido entre México y Sudáfrica, el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca).
