La Selección Mexicana sufre una dura baja; Gilberto Mora abandona la convocatoria del 'Tricolor'

Ciudad de México.- La Selección Mexicana tendrá que afrontar los partidos amistosos pactados en enero sin uno de sus mejores jugadores luego de que Gilberto Mora no estuviera en óptimo estado físico. El joven mediocampista ha presentado diversas molestias musculares en las últimas semanas, las cuales han condicionado su actividad en el Clausura 2026 y ahora ocasionan su baja en la convocatoria del 'Tricolor'.

Mora ha sido uno de los jugadores más constantes en los últimos llamados de Javier Aguirre, entrenador que le ha otorgado la titularidad en el medio campo del combinado azteca en los partidos recientes. Es por eso que Gilberto fue uno de los nombres que encabezó la convocatoria presentada por el 'Vasco' hace un par de días para los amistosos que tendrá la Selección Mexicana en Sudamérica.

#Deportes | Javier Aguirre presenta la lista de convocados para amistosos de México en enero de cara al Mundial 2026

Sebastián 'Loco' Abreu, su entrenador en Xolos de Tijuana, comentó en varias ocasiones que el juvenil de 17 años había presentado dolencias, debido a la alta cantidad de actividad que tuvo en el último semestre. Debido a esto, la directiva fronteriza le pidió al cuerpo técnico mexicano que tuviera especial cuidado de Mora y, luego de varios días entrenando en el Centro de Alto Rendimiento, se determinó su baja del llamado.

"La decisión se tomó debido a las molestias físicas que el futbolista ha venido presentando desde las primeras jornadas de la Liga MX. En coordinación con su club, se determinó que el jugador continúe con el tratamiento y proceso de recuperación bajo la supervisión de su equipo", informó la FMF mediante un comunicado.

Gilberto Mora es baja de @miseleccionmx ante Panamá y Bolivia debido a molestias musculares.



Su lugar será ocupado por Alexis Gutiérrez.

Ya hay suplente para Mora

Así mismo, se dio a conocer que ya se cuenta con el jugador que suplirá a Gilberto Mora en los próximos amistosos, ya que se optó por llamar a Alexis Gutiérrez, elemento perteneciente a las Águilas del América. El mediocampista de 25 años solo registra un par de duelos previos con el 'Tricolor', siendo el primero de ellos en noviembre del 2024 y el más reciente, cuando México se enfrentó a Ecuador en octubre del 2025.

La Selección Mexicana emprenderá el viaje a Sudamérica para enfrentarse a Panamá el jueves 22 de enero y luego el domingo 25 de enero para medirse contra Bolivia, ambos duelos en calidad de visitante. Dichos partidos fueron pactados fuera de la fecha FIFA, pero servirán para retomar la preparación de cara a la Copa del Mundo 2026.

¡Incondicionales, ya tenemos partidos de preparación confirmados para 2026!



Panamá y Bolivia en sedes de gran exigencia.



¡A empezar el año con todo! uD83DuDCAA



— Selección Nacional (@miseleccionmx) December 16, 2025

