Mete miedo: Jannik Sinner ni se despeina en su debut en el Abierto de Australia

Melbourne, Australia.- El debut de Jannik Sinner en busca del triplete en el Abierto de Australia duró apenas dos sets y poco más de una hora de tenis, después de que su rival Hugo Gaston, clasificado en el puesto 93, se retirara repentinamente del partido este martes 20 de enero de 2026 por una lesión no revelada.

En su primer partido oficial desde que venció a Carlos Alcaraz en las ATP Finals en noviembre, Sinner iba ganando 6-2, 6-1 antes del retiro en la Rod Laver Arena. "Vi que no estaba sacando a un ritmo muy alto", dijo Sinner, pero "no es la forma en que quieres ganar el partido".

Jannik Sinner hits a BEAUTIFUL drop shot against Gaston at the Australian Open.



Perfectly disguised.



The little smile at the end. uD83DuDE02



pic.twitter.com/pD6JkVhWm3 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 20, 2026

Después de señalar que tenía que retirarse, Gaston se sentó en una silla junto a la cancha e inclinó la cabeza entre las manos, apesadumbrado. Sinner fue a consolarle, poniendo una mano en el hombro del francés y deseándole pronta recuperación.

Sinner, actual número 2 del mundo, consiguió su triunfo 15 en fila en Melbourne Park, en su regreso al pabellón principal de Melbourne Park, doce meses después de asegurar títulos australianos consecutivos con una victoria sobre Alexander Zverev en la final.

El italiano jugó contra Alcaraz en la final de los otros tres majors, ganando en Wimbledon y quedando subcampeón en Roland Garros y en el US Open, mientras los llamados rivales Sincaraz extendían su dominio en torneos de Grand Slam a un segundo año completo.

Sin embargo, Sinner no se conforma con repartir los títulos de forma equitativa con Alcaraz. Aprovechó su tiempo libre para concentrarse en ajustar el movimiento de su saque y modificar otras partes de su juego en busca de mejoras incrementales.

Sinner aspira a convertirse en el cuarto jugador en ganar tres títulos masculinos consecutivos en el Abierto de Australia. En la segunda ronda, Sinner se enfrentará al tenista de casa James Duckworth, quien necesitó de cinco largos sets para derrotar (7-6, 3-6, 1-6, 7-5 y 6-3) al croata Dino Prizmic.

El italiano dio un primer paso en busca del triplete

Fuente: Tribuna del Yaqui