MLB tiene nuevas leyendas; Carlos Beltrán lidera la generación 2026 del Salón de la Fama de Cooperstown

Ciudad de México.- La MLB tendrá dos nuevas leyendas luego de que se oficializaran los resultados en las votaciones de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA). Carlos Beltrán y Andruw Jones serán exaltados al Salón de la Fama de Cooperstown, ya que fueron dos los elementos que cumplieron con el mínimo requerido, ampliando la cantidad de latinoamericanos que están en tan prestigioso espacio.

Beltrán, nacido en Manatí, Puerto Rico, fue seleccionado en la ronda 2 de la selección general 49 del Draft 1995 con los Kansas City Royals, equipo con el cual debutó en 1998, aunque sus mejores años fueron enfundado con los colores de los New York Mets. También tuvo un exitoso paso con los St. Louis Cardinals y los New York Yankees para luego finalizar su carrera, ganando la Serie Mundial del 2017 con los Houston Astros.

Carlos dejó .278 de average en toda su carrera, luego de conectar 2725 imparables en 9768 turnos al bat; impulsó un total de 1587 carreras y se voló la cerca en 435 ocasiones, que combinado con sus más de 300 robos de base, lo convirtió en uno de los jugadores más equilibrados de su época. El puertorriqueño tuvo que esperar a su cuarta aparición en las boletas de la BBWAA para reunir 358 de 425 votos, lo que se traduce en 84.2 por ciento del sufragio.

Bravo, Carlos Beltrán uD83DuDC4F



Welcome to Cooperstown! pic.twitter.com/JW6FjaUG2J — MLB (@MLB) January 20, 2026

Por su parte, Andruw Jones tuvo que esperar a su novena incursión entre los postulantes para reunir el 78.4 por ciento, superando por un margen considerable el mínimo requerido de 75 por ciento. El histórico patrullero central se convirtió en el primer jugador nacido en Curazao que es condecorado con un lugar en Cooperstown.

El 'Niño de Curazao' debutó en la MLB durante la temporada 1996 y se consolidó como la estrella de los temidos Atlanta Braves de la época; en el ocaso de su carrera también jugó para Los Angeles Dodgers, Chicago White Sox y Yankees. Andruw tiene promedio de por vida de .254 con 1933 imparables, entre los que resaltan sus 434 cuadrangulares y 1289 producidas.

The moment Andruw Jones became a Hall of Famer uD83EuDD79 pic.twitter.com/XwLSg326Xd — MLB (@MLB) January 20, 2026

Estos dos jugadores serán acompañados en la exaltación al Salón de la Fama 2026 por el intermedista estadounidense Jeff Kent, quien consiguió el acceso mediante la votación del Comité de la Era Contemporánea. La emotiva ceremonia está programada para llevarse a cabo el domingo 26 de julio en el Complejo Deportivo Clark de Cooperstown, Nueva York.

The Class of 2026 is set as Carlos Beltrán and Andruw Jones, two of the most dynamic center fielders of their era, join Jeff Kent in Cooperstown.



Full vote totals: https://t.co/4y43mOnzBC pic.twitter.com/E2PJ3hkXhc — National Baseball Hall of Fame and Museum ? (@baseballhall) January 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui