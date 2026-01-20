Naranjeros de Hermosillo Softbol ya suda los colores en el Fernando Valenzuela

Hermosillo, Sonora.- El debut de los Naranjeros de Hermosillo Sotbol Femenil se encuentra a la vuelta de la esquina, por eso el conjunto sigue afinando sus piezas y realizando sus trabajos de pretemporada para llegar en óptimas condiciones a la edición 2026.

Este lunes 20 de enero, las integrantes del equipo entrenaron por primera ocasión en este 2026 en su casa, el estadio Fernando Valenzuela, previo a viajar rumbo a León, donde el próximo jueves comenzará la temporada de la Liga Mexicana de Softbol (LMS).

En este primer día de actividad, las integrantes de la H fueron recibidas por el Ing. Pablo de la Peña, director general del club, quien, junto a Elías Salazar, gerente deportivo de Naranjeros Softbol Femenil, el manager Rolando Torres y el histórico beisbolista Fernando Salas, dieron la bienvenida a las jugadoras.

Las jugadoras con Fernando Salas

El exligamayorista Fernando Salas habló con las jugadoras de lo que significa portar el jersey de los Naranjeros y les deseó éxito en su nueva temporada, entregando una pelota a la lanzadora nipona Shiono Oguri y el tradicional sombrero y cadena con la H que coloca a las bateadoras que conectan jonrón.

Todas las jugadoras y el sonorense Fernando Salas se tomaron la foto del recuerdo previo a que ellas saltaran al terreno de juego del Estadio Fernando Valenzuela, de Hermosillo, para tener su primera práctica en el escenario que será su hogar en la temporada entrante de la Liga Mexicana de Softbol.

Por otra parte, luego de realizar el trabajo de acondicionamiento físico, las peloteras tuvieron un juego de exhibición para finalizar con más trabajo de acondicionamiento físico. Por otra parte, este mismo martes se realizará la presentación oficial del equipo a partir de las 19:30 horas en el estadio inmueble de Hermosillo, donde se darán a conocer también los nuevos diseños de jerseys que utilizará el equipo en la temporada 2026 de la LMS.

El debut del club Naranjeros de Hermosillo de Softbol iniciará el jueves 22 de enero visitando el estadio Domingo Santana de León cuando se enfrenten a las Bravas, en lo que será además su segunda etapa dentro de este certamen nacional.

Las peloteras entrenando

Fuente: Tribuna del Yaqui