NBA: Se acabó la temporada para Jimmy Butler, tras sufrir una terrible lesión

San Francisco, Estados Unidos.- La temporada de Jimmy Butler con los Golden State Warriors llegó a su fin, tras darse a conocer que el jugador se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el tercer cuarto de una victoria por 135-112 contra su antiguo equipo del Miami Heat el lunes por la noche.

Butler se lesionó momentos después de recibir un pase en la pintura, cuando cayó con fuerza y de forma torpe tras una colisión con Davion Mitchell, de los Heat, que fue sancionado por falta. Tras la jugada, Butler pedía dos tiros libres, una señal positiva para el entrenador Steve Kerr de que su ánimo estaba bueno.

La lesión que sufrió anoche Jimmy Butler. Todavía se desconoce el alcance de la lesión pic.twitter.com/81QRMHzwmo — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) January 20, 2026

"Todos estamos muy preocupados, pero sabremos más después de la resonancia", dijo Kerr, mucho antes de que se conocieran los resultados. "Todos están sometidos por la herida, esperando la noticia". La noticia no fue buena, y ahora Golden State, a unas dos semanas del cierre de traspasos, tendrá que tomar decisiones sobre cómo afrontar el resto de la temporada sin Butler.

La rodilla de Butler cedió al aterrizar e hizo una mueca y se agarró la rodilla mientras estaba en el suelo durante un par de minutos. Necesitaba que sus compañeros Gary Payton II y Buddy Hield le acompañaran fuera de la pista y al vestuario tras la caída en el lado ofensivo de los Warriors. Cuando finalmente se levantó con ayuda, no pudo ejercer ninguna presión sobre la rodilla.

"Es algo que no habías visto antes, normalmente esperas que se levante y, aunque no termine el partido, simplemente sal de la banda. Solo le dije que se tomara su tiempo y que averiguara qué necesitaba en ese momento", dijo Stephen Curry. "Es curioso que siguiera contando bromas allí mientras estaba en el suelo, al más puro estilo Jimmy. Siempre se lo va a pasar bien, sea cual sea la situación. Me encanta esa perspectiva y esa parte de su personalidad, incluso en los peores momentos sigue pasándolo bien. Intentaba llegar a la línea de tiros libres, dijo que eran dos tiros".

En poco menos de 21 minutos, Butler sumó 17 puntos con 6 de 11 en tiros, cuatro asistencias y tres rebotes. Es el segundo máximo anotador de Golden State detrás de Curry, habiendo promediado 20.1 puntos, 5.6 rebotes y 4.9 asistencias al inicio de la semana.

El jugador no pudo ocultar su dolor

Fuente: Tribuna del Yaqui