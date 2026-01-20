Papelón del City en la Champions; cae ante el modesto Bodø/Glimt de Noruega

Bodo, Noruega.- Las noches mágicas de la Champions League no dejan de sorprender; tal como le pasó al Manchester City, que sufrió una de las más humillantes derrotas al caer este martes 20 de enero de 2026 ante el modesto club noruego Bodø/Glimt, que no había ganado un solo partido en este torneo.

La expulsión de Rodri en la segunda mitad completó una noche miserable para el poderoso club inglés en Bodø, una ciudad pesquera de alrededor de 55 mil habitantes situada al norte del Círculo Polar Ártico, a más de mil kilómetros (620 millas) al norte de Oslo.

Un doblete de Kasper Waarst Høgh, en los minutos 22 y 24, marcó el inicio de la gran sorpresa del debutante en el torneo esta temporada, camino a su primera victoria en la competición, con un City irreconocible e incapaz de responder. Jens Petter Hauge enloqueció a los aficionados locales dentro del estadio Aspmyra, con capacidad para ocho mil espectadores, al rematar en la escuadra superior en el minuto 58 para dejar el marcador en un 3-0 casi increíble.

El City buscó responder con un tanto de Rayan Cherki en el minuto 60, pero las esperanzas de remontada se vieron afectadas cuando Rodri, ganador del Balón de Oro en 2024, fue expulsado en el minuto 62 por recibir la segunda tarjeta amarilla en rápida sucesión.

Sin embargo, la victoria no fue casualidad para Bodø, que constantemente atravesó la débil defensa del City en el contraataque y vio dos goles anulados por decisiones ajustadas de fuera de juego, además de golpear el larguero y forzar grandes paradas de Gianluigi Donnarumma.

A pesar de haber gastado más de 500 millones de dólares en nuevos fichajes en los últimos 12 meses, el City de Pep Guardiola atraviesa un mal momento, tras haber perdido también 2-0 ante su acérrimo rival Manchester United en la Premier League el sábado.

Esta sorpresa estuvo a la altura de los resultados más improbables de los años en la Champions League, incluyendo la victoria del club moldavo Sheriff por 2-1 al Real Madrid en 2021, el Rubin Kazan ganando 2-1 ante el Barcelona de Guardiola en 2009, y el Basilea, el desvalido suizo venciendo al Manchester United de Alex Ferguson por el mismo resultado en 2011.

Fuente: Tribuna del Yaqui