Rayados y Atlético de Madrid se compartirán ganancia millonaria por venta de Germán Berterame

Ciudad de México.- El arribo de Germán Berterame al Inter de Miami será un gran paso en la carrera del delantero, además de ser un movimiento significativo para la Selección Mexicana de cara al inicio de la Copa del Mundo 2026, y tendrá repercusiones positivas en el tema económico. Tanto Rayados de Monterrey como el Atlético de Madrid recibirán varios millones de dólares cuando se concrete la venta del atacante a 'Las Garzas'.

El delantero argentino naturalizado mexicano estaría a pocos días de arribar al Inter de Miami luego de que se oficializara el interés por parte del equipo de la MLS; Jorge Mas, copropietario de 'Las Garzas', confirmó que lanzaron una oferta formal y esperaban que en unas horas se tuviera una resolución. Por parte de Rayados, 'Tato' Noriega catalogó la propuesta como "interesante" y afirmó que aún se estaba analizando.

#Deportes | Será compañero de Lionel Messi; delantero de la Selección Mexicana es buscado por el Inter de Miami ?https://t.co/TVX1s0zAsJ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 17, 2026

Aunque no se ha dado el anuncio oficial, algunos medios aseguraron que el trato ya estaba cerrado y que el jugador aceptó las condiciones propuestas por el conjunto estadounidense. Berterame se encuentra en la concentración de la Selección Mexicana, por lo que, al finalizar sus compromisos internacionales, pudiera llegar el tan esperado anuncio.

El Inter de Miami estaría pagando una cifra cercana a los 15 millones de dólares, aunque de eso, el 65 por ciento le estaría tocando a la escuadra mexicana y el resto sería para el Atlético de Madrid. Pese a que Germán ya tiene varios años jugando en la Liga MX, la directiva 'colchonera' mantenía un porcentaje de los derechos del futbolista, por lo que les tendría que ser pagada una cantidad aproximada de 5 millones.

[COMENTARIO AL DÍA MTY uD83DuDDE3uD83DuDCFAuD83DuDCFB]



Se va Germán Berterame por 15 millones de dólares. Al Monterrey le toca el 65 por ciento (9'750,000). pic.twitter.com/9Jn3SQ1Dp7 — Willie González (@WillieGzz) January 19, 2026

ESPN tuvo contacto con el entorno del jugador, desde donde se aseguró que ya habían comenzado con los preparativos y la logística de la mudanza, con el integrarse al equipo en el menor tiempo posible y tener su proceso de adaptación. El Inter de Miami comenzará su participación en la temporada 2026 de la MLS, visitando al LAFC el sábado 21 de febrero.

El perder a Germán Berterame representa una baja de consideración para Rayados, quienes resentirán sus aportes ofensivos en el inicio del Clausura 2026. En contraparte, su venta le dará al Monterrey un ingreso extra para poder buscar a un refuerzo de calidad que llegue a suplir el espacio de peso que quedará dentro de la plantilla.

2026 starts here uD83DuDE80. The best is yet to come.



? https://t.co/ZxXGVF4gpH pic.twitter.com/FpmVf0lapN — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui