Real Madrid aplasta al Mónaco en la Champions League y borra 'fantasmas' en el Santiago Bernabéu

Ciudad de México.- Tras haber sido fuertemente abucheados en el partido anterior, el Real Madrid regresó a jugar al Estadio Santiago Bernabéu para el duelo de la jornada 7 de la Champions League, el cual se terminó convirtiendo en una victoria aplastante ante el Mónaco. Con marcador de seis anotaciones por una, el conjunto 'merengue' pudo resarcir su relación con la afición, la cual se marchó satisfecha del inmueble de Chamartín.

Apenas sonó el silbatazo inicial, los seguidores que estaban en el inmueble comenzaron a silbar como lo fue en la jornada 20 de LaLiga, pero Kylian Mbappé se encargó de convertir el ambiente tenso en una fiesta de anotaciones apenas en el minuto 5. El francés se encargó de empujar el balón luego de una gran jugada colectiva encabezada por Franco Mastantuono y el centro de Federico Valverde.

El mismo Mbappé se encargó de poner el dos por cero antes de la media hora de juego, luego de una conducción en la que Vinicius Junior mostró su mejor versión y buscó al francés que cerraba en solitario en el segundo palo. Con dicho marcador, la primera mitad finalizó, aunque solo bastaron unos cuantos minutos de la parte complementaria para que la goleada se concretara.

uD83DuDCDD Tareas del día:



Preparar la mochila para el partido ?

Concentrarse ?

Salir hacia el Bernabéu ?

Marcar gol ?

Hacer doblete ?

Ganar el partido ? pic.twitter.com/83upfNZE7x — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 20, 2026

Tras una jugada vertical luego de que el Real Madrid robara el balón en el mediocampo, el propio Mastantuono entró solo por la banda de la derecha y, con una precisa definición, la clavó al segundo poste para ampliar la ventaja. Un gol en propia puerta del Mónaco y otro tanto de Vinicius Junior pusieron el cinco por cero.

La respuesta del Mónaco llegó en el 72 con su único gol de la jornada, cortesía de Jordan Teze, pero en menos de 10 minutos, Jude Bellingham volvió a ampliar la ventaja. El mediocampista inglés cerró la goleada con una celebración que puso fin a la ola de críticas que hay en su contra, simulando que bebía un tarro de cerveza.

Jude Bellingham acaba de meter gol y lo celebra como si estuviese en el reservado de Vandido.



Histórico. Jude Ballantines es real. pic.twitter.com/MiIdfEt4zb — Alejandro Gómez (@SrAlexGomez) January 20, 2026

Más allá del resultado, el Real Madrid demostró una faceta completamente distinta a lo evidenciado en las últimas semanas, donde tuvieron un par de dolorosos descalabros. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa se encuentran en la segunda posición de la clasificación, solo por detrás del Arsenal, por lo que, en combinación con otros resultados, pudieran asegurar su pase directo a los octavos de final.

Fuente: Tribuna del Yaqui