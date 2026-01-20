Robert Saleh está a nada de convertirse en entrenador de los Tennessee Titans

Nashville, Tennessee.- Los Tennessee Titans estarían cerca de contratar a Robert Saleh como su entrenador, con la esperanza de que acelere su reconstrucción y ponga fin a la racha de cuatro temporadas consecutivas con balance negativo en la NFL.

Saleh, quien dirigió a los New York Jets, pasó el lunes en Tennessee y ambas partes quedaron lo suficientemente impresionadas como para seguir adelante con las negociaciones, según varias fuentes que dieron a conocer la noticia. Adam Schefter de ESPN fue uno de los primeros en anunciarlo.

Saleh se desempeñó como coordinador defensivo de los Niners

De 46 años, Saleh pasó esta temporada como coordinador defensivo de los San Francisco 49ers, su segunda etapa en ese puesto tras haber pasado más de tres temporadas como entrenador de los Jets. No tuvo una temporada ganadora con los Jets y fue despedido tras un inicio de 2-3 en 2024, con un balance global de 20-36.

Tennessee terminó con un récord de 19-49 en las últimas cuatro temporadas bajo Mike Vrabel, quien fue despedido tras la temporada 2024, y Brian Callahan, que solo duró 23 partidos antes de ser despedido el 13 de octubre tras un inicio de 1-5. Eso convirtió a los Titans en el primer equipo con una vacante de entrenador, solo para acabar siendo uno de los 10 equipos de la NFL buscando entrenador y el cuarto en contratarlo.

Después de entrevistar a 15 candidatos para el puesto, los Titans redujeron su lista a Saleh, el coordinador ofensivo de Kansas City, Matt Nagy y el coordinador defensivo de Green Bay, Jeff Hafley, quien fue contratado el lunes como entrenador de los Miami Dolphins.

Los Titans afrontan esta pretemporada con la cuarta elección global del draft, unos 100 millones de dólares en espacio salarial con la posibilidad de liberar más espacio y la apertura de un estadio cerrado en 2027. Saleh es el séptimo entrenador que la franquicia ha tenido desde que se mudó a Tennessee en 1997 y el quinto desde 2014. Antes de su primera etapa como coordinador defensivo de los Niners, que comenzó en 2017, trabajó como asistente en Houston, Seattle y Jacksonville.

Fuente: Tribuna del Yaqui