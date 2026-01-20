Sin Lamine Yamal; Barcelona afrontará partido de la Champions League con seis bajas importantes

Ciudad de México.- El Barcelona afrontará un partido importante en la Champions League, ya que tiene la obligación de alcanzar el triunfo para poder pelear para ingresar entre los ocho mejores y conseguir la clasificación directa a los octavos de final. Para el complicado compromiso, Hansi Flick no podrá contar con seis importantes elementos, de entre los que destacará la ausencia de Lamine Yamal.

El atacante español no se ausentará del encuentro por una nueva lesión muscular, sino que enfrentará una sanción en la Liga de Campeones de la UEFA. Yamal fue titular en la victoria del Barcelona sobre el Eintracht Frankfurt, en diciembre del 2025, pero luego de una dura entrada sobre Nathaniel Brown, fue amonestado, lo que le obliga a cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

Otra de las bajas de consideración será la de Ferran Torres, jugador que salió con molestias del último duelo de LaLiga y, de acuerdo al último parte médico publicado por el equipo, estará fuera de circulación por más de una semana. "Torres ha sufrido una lesión en el músculo semimembranoso de su pierna derecha y estará fuera de circulación, con un tiempo estimado de recuperación de alrededor de diez días".

Raphinha has been given the medical all-clear, while Ferran Torres has suffered an injury to the semimembranosus muscle in his right leg and will be unavailable, with an estimated recovery time of around ten days. pic.twitter.com/Gt90QeDONR — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 20, 2026

Las bajas se completan con los nombres de Gavi y Andreas Christensen, dos jugadores que ya tienen par de semanas dentro de la lista de no disponibles por lesión. Además, no se contará con Marc-André ter Stegen, quien está pendiente de que se apruebe su cesión al Girona, por lo que recibió el permiso del club para permanecer en casa y afinar los últimos detalles; la sexta ausencia es la de Dro Fernández, juvenil próximo a firmar con el Paris Saint-Germain.

João Cancelo no podrá ser tomado en cuenta, pues cuando comenzó la actual temporada de la Champions League, estaba firmado con otro equipo y no puede ser inscrito con el Barcelona. El portugués podrá integrarse a la plantilla para la Liga de Campeones hasta que finalice la primera ronda de la competencia y comiencen las eliminatorias.

The squad called up to travel to Prague! ?? pic.twitter.com/8WbijGSyaQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 20, 2026

El Barcelona se desplazará hasta República Checa para enfrentarse al Slavia, partido que se celebrará este miércoles, 21 de enero, a las 14:00 horas (horario CDMX).

Fuente: Tribuna del Yaqui