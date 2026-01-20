Ter Stegen deja al Barcelona para jugar con el Girona; Hansi Flick confirma la salida del arquero

Ciudad de México.- Luego de innumerables atajadas y éxitos con el Barcelona, Marc-André ter Stegen dejará los colores del equipo catalán para ser cedido a otro equipo de LaLiga. El ya legendario arquero alemán llegará al Girona luego de 12 años con el Barça, información que fue confirmada por Hansi Flick, además de adelantar que ya tuvo su despedida en el vestidor del Camp Nou.

El cancerbero llegó al balompié español en 2014 procedente del Borussia Mönchengladbach, equipo del cual es canterano; Ter Stegen tiene un total de 423 encuentros con la playera del Barcelona, club con el cual registra 176 partidos imbatido y promedia menos de una anotación por compromiso. Logró 16 títulos con el cuadro catalán, entre los que resalta una Champions League, un Mundial de Clubes y seis cetros de LaLiga.

El primero en oficializar su salida fue Alejandro Balde, jugador que confesó que Marc-André se despidió de toda la plantilla y cuerpo técnico antes de que estos viajaran rumbo a República Checa. "Es un referente muy grande, prácticamente he crecido viéndolo y ahora es mi capitán. Desearle suerte; estoy contento con él y espero que gane confianza después de salir de una lesión".

uD83DuDDE3? Alejandro Balde: "Ter Stegen ha hablado con nosotros esta mañana. Para mí es un referente, esta etapa le irá bien para coger confianza y desearle suerte." pic.twitter.com/nplrimCcGZ — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) January 20, 2026

Hansi Flick también se despide

Tras las declaraciones del defensa central, el estratega del Barcelona no tuvo más opción que aceptar la salida del arquero y le dedicó palabras de elogio para quien fue el capitán del equipo por muchos años. "Esta mañana Marc dijo que se iba a Girona. Es un buen portero, pero para nuestro futuro tomamos otra decisión. Le deseo lo mejor porque es un portero fantástico. Espero que le vaya bien también en el Mundial", comentó el entrenador.

Hansi Flick al jefe de prensa: "Estos periodistas están haciendo preguntas sobre Ter Stegen. ¿Hemos confirmado eso (su salida)?



Jefe de prensa: "No, pero Balde lo sabía y lo confirmó".



Hansi Flick: "Balde, Balde...". uD83EuDD23uD83EuDD23 pic.twitter.com/Eo019cUNfx — Jordan AlonsouD83DuDC99?? (@JordanAT17) January 20, 2026

Marc-André ter Stegen fue excluido de la convocatoria del Barcelona para el partido contra el Slavia Praga, correspondiente a la jornada 7 de la Champions League y, por consiguiente, no realizó el viaje con el resto de sus compañeros. El arquero teutón recibió la autorización para permanecer en su residencia y afinar los detalles finales para su arribo al Girona, el cual se podría oficializar en las próximas horas.

The squad called up to travel to Prague! ?? pic.twitter.com/8WbijGSyaQ — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui