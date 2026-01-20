Va de nuevo: Tomateros y Charros se enfrentan en la Serie Final de la LAMP

Guadalajara, Jalisco.- La final de la temporada 2025-26 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) vuelve a colocar frente a frente a dos protagonistas que ya se conocen bien: Tomateros de Culiacán y Charros de Jalisco, quienes se reencuentran en una serie por segundo año consecutivo, a partir del miércoles 21 de enero.

Ambos equipos han construido una de las rivalidades más destacadas de los últimos años y este nuevo capítulo, sin duda, añadirá más historias por contar en lo que ya podría denominarse como el nuevo clásico de las finales del circuito invernal.

Prepárate para lo que viene uD83DuDC40uD83DuDCA5



Choque de poder entre @charrosbeisbol y @clubtomateros por el título de la temporada 2025-2026uD83CuDFC6



Este 21 de enero tenemos una citauD83DuDE0E



Comenta quien es tu favoritouD83EuDD20uD83CuDF45#LigaARCO? pic.twitter.com/biUnNQFHeU — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) January 20, 2026

El encuentro, a diferencia de ediciones anteriores, luce un poco atípico, ya que ambos equipos llegan con boleto en mano para la Serie del Caribe 2026, la cual se disputará en territorio mexicano, por lo que tanto Charros como Tomateros fungirán como locales en Guadalajara, con Jalisco teniendo una mayor ventaja al jugar en su propio estadio.

De esta manera, el factor de representar a México no estará en disputa; sin embargo, se abrirá un nuevo episodio para que Charros y Tomateros se vuelvan a encontrar en la llamada 'Pequeña Serie Mundial', a partir de la próxima semana en el Panamericano.

Tomateros abrirá la serie como local

Para este duelo, los Tomateros llegan encendidos tras barrer 4-0 a los Algodoneros de Guasave en semifinales y con la mira puesta en su título número 14. Para disputar esta etapa decisiva, el club apostó por el poder y defensiva del outfielder Estevan Florial, refuerzo elegido para marcar diferencia.

Por su parte, los Charros de Jalisco defienden la corona luego de eliminar 4-1 a los Águilas de Mexicali. El equipo tapatío reforzó su bullpen con el relevista Jesús Cruz, buscando sostener la ventaja en los juegos cerrados que suelen definir las finales.

El enfrentamiento pone también frente a frente a dos estrategas de peso. Por un lado, Benjamín Gil, el 'Matador', con su Charros, busca repetir como campeón y, por el otro, Lorenzo Bundy, quien tomó el mando de Tomateros a mitad de campaña y buscará poner fin a una larga sequía sin levantar un trofeo en el circuito invernal.

La Serie Final se jugará bajo el formato 2-3-2, con arranque en Culiacán y una posible definición de regreso en la capital sinaloense. El compromiso será a ganar cuatro de siete juegos, con escenarios llenos y dos aficiones que ya se conocen de memoria.

Charros busca repetir como campeón

Fuente: Tribuna del Yaqui